Revuelta se plantea no inscribir a los equipos de categorías inferiores si no juegan en la ciudad deportiva

El presidente de la Unión Deportiva Logroñés, Félix Revuelta, se plantea no inscribir en sus competiciones a los 9 equipos de categorías inferiores que tiene si el Ayuntamiento no les permite jugar sus partidos en la ciudad deportiva que ha construido en el entorno de Valdegastea.

Revuelta ha dado a conocer este planteamiento este martes, en una comparecencia ante los periodistas en las instalaciones de la ciudad deportiva, en la que ha invertido siete millones de euros. Tras solventar diferentes problemas para el uso de las instalaciones, hace meses el Ayuntamiento le concedió un permiso para que el primer equipo entrenara en ellas; pero ahora él quiere que los equipos de categorías inferiores puedan jugar allí, con lo que evitaría su "dispersión" por instalaciones de la ciudad y el coste económico que ello supone.

Ha detallado que el Ayuntamiento ha trasladado al club que debe ser la UDL quien urbanice la carretera de acceso para que puedan circular por ella los coches de las personas que habitualmente se acercan a partidos de fútbol base, especialmente familiares de jugadores. "Me siento ofendido", ha recalcado Revuelta, ante el planteamiento del Ayuntamiento, ya que no comprende porqué debe asumir él esa inversión, que podría llegar a 600.000 euros.

Para él, es "de risa" el planteamiento de que "aquí va a haber mucha gente en los partidos" cuando "la entrada máxima en esos encuentros es de 150 personas" y "para esas personas nos piden cosas que no se le piden a otros clubes en sus instalaciones", ha afirmado. Revuelta ha criticado la falta de ayuda que ha encontrado por parte del actual Ayuntamiento -cuyos dirigentes están en funciones- "mientras que en otras ciudades, con una oferta mayor de instalaciones, sí se ayuda a quien hace unas".

Ante la situación actual "tengo dos soluciones", ha dicho "o retiro a los 9 equipos de la competición, o juegan aquí, lo que ellos quieran" pero "teniendo estas instalaciones, mis equipos no juegan fuera".

Por ello ha asegurado que su "contraoferta" a los técnicos del Ayuntamiento va a ser "no hacer absolutamente nada" porque "además me siento agraviado", ha dicho y ha afirmado que incluso está dispuesto a demandar al Consistorio por el "agravio comparativo" que supone lo que le requieren a él con respecto a "cómo están otras instalaciones" porque "las normas tienen que ser para todos".

Ha reconocido que deberá abordar este tema con el nuevo alcalde, Conrado Escobar, "aunque toma posesión el sábado" y "entonces le explicaré lo que hay". Porque, ha insistido, el proyecto "social" que quiere desarrollar en el club "depende ahora del Ayuntamiento, de si en septiembre nos dejan jugar aquí o no" porque "si no nos dejan, pues no inscribo a los equipos y punto".

Confía en que esta situación "se va a desatascar" porque el nuevo equipo de Gobierno municipal -que dirigirá el PP con mayoría absoluta- "no va a tener que estar pendiente de la mano de otros, que es el problema", ha incidido, en alusión a la Corporación actual, en la que el PSOE dependía del voto de otros partidos. "Creo que llegaremos a un acuerdo, porque creo que es algo de justicia, cuando en otras ciudades se subvencionan este tipo de proyectos y a mí me ha costado siete millones", ha concluido Revuelta.