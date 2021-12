La reflexión del chef Francis Paniego sobre las restricciones a la hostelería: "No es lo mismo"

El chef riojano,Francis Paniego, ha lanzado un hilo de tweets donde se expresa sobre las medidas restrictivas de cara a las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo.

En la Rioja el Gobiernoha anunciado estemartes un nuevo paquete de restricciones entre las que se encuentra el adelanto del cierre de los bares y discotecas a la 1.00 de la madrugada.

Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias han consensuado limitaciones de horarios y comensales en la hostelería y restauración y el ocio nocturno para atajar la explosión de contagios de la covid-19 y evitar que la movilidad entre unas y otras se guíe por las restricciones que cada una establezca, restricciones que por lo general regirán a partir de las 00.00 horas.

Paniego cree que la "estrategia victimista no ha servido de nada, porque pasado un año se sigue apuntando a la hostelería como único elemento a batir para contener la Pandemia", añadiendo que es "algo que tampoco se ha demostrado útil del todo y que confrontado con estrategias como la de Madrid quedan muy entredicho".

El chef continúa su hilo con una reflexión "hablamos de hostelería y todos creemos que es lo mismo y no toda la hostelería es igual. No es lo mismo un bar chiquito y mal ventilado, que un lugar espacioso y con buena ventilación". No es lo mismo un restaurante con distancia entre mesas y un bar de copas y esto no es dividir al sector, sino subrayar su diversidad. Meter a la gente en casa tampoco solucionará las cosas, acordémonos de la alta incidencia en varias ciudades a pesar de los cierres totales".

Así que se pregunta, ¿qué hacer?. El mismo aporta algunas respuestas: "Restaurantes, distancia de seguridad entre mesas, ventilación, medidores de CO2. Y seguir viviendo conscientes de que tenemos un virus asediando. Cerrar a las 2 de la mañana el ocio nocturno no evitará que las fiestas continúen en casas particulares".

"Lo que hacen falta son mensajes apelando a la responsabilidad de cada uno", añade Paniego, "a buscar lugares bien ventilados, huir de lugares muy concurridos y hacerse muchos test y tener mucho cuidado". "Cabeza y responsabilidad", pide el cocinero con cuatro estrellas Michelín.

Francis Paniego concluye que "cerrar o limitar la hostelería hoy, servirá de poco o de nada y volveremos a ver cuando vuelva a bajar la incidencia, qué comunidades con menos restricciones evolucionan igual o mejor que las más restrictivas. Y entonces habrá que preguntarse de nuevo, ¿y ahora quien paga la cuenta?".

