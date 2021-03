El Gobierno de La Rioja califica de "incívicos" los comportamientos y mantiene el nivel de desescalada

La consejera de Salud y portavoz del Gobierno, Sara Alba, ha informado hoy que La Rioja se mantendrá una semana más en el nivel cuatro, en toda la comunidad.

La consejera ha explicado cómo, "ante los comportamientos incívicos de este fin de semana, que pueden llevar al colapso del sistema sanitario", así como la presencia en la comunidad de las "nuevas variantes" y la situación de la UCI se ha decidido tomar esta decisión.

Sara Alba, ha explicado que La Rioja contabiliza, ya, nueve casos de la variante británica de la COVID-19 y "no descarta" que haya llegado la sudafricana.

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha anunciado este miércoles que no se levantará el cierre perimetral de La Rioja durante la próxima Semana Santa y que la comunidad autónoma continuará la próxima semana con las medidas recogidas en la fase 4 del plan de indicadores.

En una rueda informativa con motivo de la presentación del proyecto "Redescubre el Museo", Andreu ha subrayado que no se autorizará la movilidad dentro y fuera de la comunidad autónoma durante la próxima Semana Santa, porque la "preocupación" principal de su Gobierno es "evitar un repunte de los contagios".

"Con el esfuerzo enorme de todos los riojanos se ha conseguido bajar los datos epidemiológicos de esta tercera ola a niveles más o menos controlables, queremos que no haya un repunte. Como ya adelanté, no hay Semana Santa, no va a haber Semana Santa", ha recalcado. Por ello, ha insistido en que no se levantará el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma, pero se "potenciará el maravilloso turismo interior" de La Rioja para aquellos riojanos que se quieran desplazar para descansar, despejarse y aprovechar la Semana Santa.