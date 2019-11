Respuesta de una agencia de marketing llamada VOXCOM a una señora que pedía información para afiliarse a Vox

Viene explicando desde hace muchos meses, Ángel Sánchez, la circunstancia de su agencia de marketing y comunicación llamada VOXCOM https://www.voxcom.es/. A quienes confunden con el partido liderado por Santiago Abascal, Vox. Nada tienen que ver pero habitualmente atienden multitud de llamadas y reciben numerosos correos electrónicos, incluso relataba, Sánchez, al diario digital https://nuevecuatrouno.com/ "señoras vestidas con abrigo de visón con pañuelo y gafas de sol que suben a la oficina y piden papeletas de voto". La agencia que "no tiene nada que ver con el partido político" tiene sedes en Bilbao y en Logroño, y claro, Vox sin sede en La Rioja convierte a la oficina de la agencia en una locura.

Explicaba, Angel Sánchez, a https://nuevecuatrouno.com/2019/04/25/efecto-vox-rioja-agencia-marketing-comunicacion-voxcom/que "en La Rioja parece que no tienen sede o que no tienen teléfono porque sólo nos llaman a nosotros, suben a la oficina…", apuntando también que su tráfico web ha aumentado exponencialmente por las búsquedas relacionadas con Vox. Al principio, relataba al diario digital, se tomaron la situación a broma e incluso pusieron en su página web un anuncio en el que aclaraban que nada tenían que ver con ningún partido político con una pequeña broma: «Pusimos que si querían colaborar con nuestras campañas aceptábamos donaciones de hasta 50.000 euros por persona indicando DNI, etc». Ahora, las cosas han llegado «demasiado lejos» y han dejado de tener gracia. «Cada día me llaman no menos de diez personas preguntando cómo pueden conseguir papeletas de voto», comenta resignado Sánchez, quien ya ha pensado en cambiar de nombre y razón social como le han recomendado clientes y personas cercanas a la administración pública.

