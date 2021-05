'Residencia Acacias' abrió sus puertas en Logroño (Diego de Velázquez, 7) el pasado mes de noviembre. Y desde entonces hasta hoy no ha registrado ningún positivo por COVID entre sus mayores.

¿El secreto? En opinión de su director, Javier Torres, la gran cualificación del equipo de profesionales con que cuenta la residencia y el buen funcionamiento de la sanidad riojana. "La verdad es que no podemos estar más contentos, no solo por la buena acogida que hemos tenido en la ciudad de Logroño, puesto que ya tenemos cubierto el 50% de nuestras plazas, sino por el proceso de vacunación al que nos hemos sometido. La sanidad nos lo puso todo muy fácil. Cerramos el proceso de vacunación con éxito y en los seis meses que llevamos abiertos no hemos registrado ningún positivo", subraya Torres.









El director de este centro de mayores se muestra especialmente orgulloso de su equipo y sus instalaciones. "El equipo médico y técnico que tenemos es fenomenal. Es una de las características que nos distingue de la competencia. Somos la residencia más moderna de La Rioja, hemos incorporado la domótica, el sistema paciente-enfermera, todas nuestras habitaciones son exteriores y disponen de terraza; tenemos un jardín con más de 1.000 metros cuadrados y no dejamos de estar pendientes en todo momento de nuestros mayores, a quienes tratamos con todo el cariño del que somos capaces".

Con esos profesionales y su filosofía de trabajo, centrada al máximo en las personas y en individualizar los cuidados al máximo, 'Acacias' ha logrado convertirse en la residencia de referencia en La Rioja, prestando un servicio de excelencia. "Nosotros nos dedicamos a cuidar personas y esa es la máxima que rige nuestro trabajo diario", ha concluido su director.

Residencia Acacias cuenta con un Protocolo de Atención de Enfermería según la tipología de los usuarios y sus dolencias. Está operativo 24 horas y proporciona seguridad y tranquilidad tanto a residentes como a familiares y sanitarios.

Ofrecen a sus usuarios una atención geriátrica individualizada con un enfoque global en sus vertientes clínica, funcional, cognitiva y social. Para ello disponen de servicio médico diario.

El psicólogo forma parte del equipo multidisciplinar de Residencia Acacias elaborando programas de intervención en funciones cognitivas, psicoafectivas, capacidades funcionales y actividades básicas, relaciones sociales, ocio, tiempo libre y animación...

La Terapeuta Ocupacional desarrolla su actividad con el propósito de ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e integración.

Incluso dispone de los servicios de peluquería y podología que mejoran la imagen haciéndo sentir mejor al residente. Con ello se favorecen hábitos y costumbres de higiene, a la vez que se fomenta también el cuidado de la imagen personal.

Más información en acacias.es y en el 941560101