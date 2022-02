La remodelación de la pista de hielo y la iluminación de Las Gaunas optarán a financiarse con fondos europeos

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha informado esta mañana de la contratación por parte de Logroño Deporte de la redacción de dos proyectos deportivos que podrían optar a financiación europea: la remodelación de la Pista de Hielo de Lobete y el cambio de la iluminación del Campo de Fútbol de Las Gaunas.

A falta de la concreción del presupuesto, se estima que estas dos actuaciones supondrían una inversión cercana a los 2 millones de euros, "una cantidad muy elevada que solo de obtener una subvención podríamos plantearnos acometer en estos momentos".

Como ha explicado el concejal, "son dos proyectos que en Logroño Deporte se sabe que hay que hacer desde hace años pero que son tan costosos que ninguna Corporación los ha afrontado. Estos fondos son una oportunidad que no podemos dejar escapar, aunque la ejecución posterior de los proyectos dependerá del porcentaje que en su caso nos subvencionen y de la obtención del resto de la inversión".

La redacción del proyecto de la transformación de la iluminación del campo de Las Gaunas ya ha sido adjudicada por 15.000 euros y estará terminado en poco más de un mes. El de la Pista de Hielo tiene un presupuesto mucho mayor, 104.000 euros, y su licitación se aprueba hoy por el Consejo de Administración de Logroño Deporte con la previsión de disponer de él en un plazo máximo de tres meses.

Ambos se han contratado con urgencia para que puedan presentarse a la convocatoria del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) dentro del marco de los Fondos "Next Generation" promovidos por la Unión Europea. La mejora de estas instalaciones deportivas se tramitará a través de la línea de Eficiencia Energética.

Así lo ha explicado Antoñanzas: "Es llamativo e injusto la inexistencia de ayudas específicas tanto desde Europa como desde el Estado para el deporte municipal. Los Next Generation solo contemplan subvenciones a través de los gobiernos regionales y para centros deportivos de tecnificación; pero es que recientemente estuve en el Consejo Superior de Deportes y también me dijeron que no hay nada para los ayuntamientos. Los ayuntamientos somos los principales gestores de instalaciones y servicios deportivos de base, los que benefician a todos los ciudadanos, y es muy injusto que no se nos ayude a soportar los altos costes de mantenimiento que suponen. He insistido al alcalde para que lo plantee en el seno de la Federación de Municipios y Provincias porque la labor municipal en este campo está siendo decisiva y debería estar reconocida y apoyada".

Mientras la situación no varíe, la solución encontrada desde Logroño Deporte es canalizar los proyectos como actuaciones de mejora de la eficiencia energética y reducción de consumos, tanto de luz como de gas.

Bajo este marco, el proyecto de remodelación de la Pista de Hielo de

Lobete se fundamenta en tres ámbitos que pasan por la sustitución de la maquinaria e instalaciones actuales por aparatos de menor consumo y menor contaminación acústica. Sectorización de los encendidos de los aparatos que prestan los distintos servicios de la instalación; el nuevo cerramiento de la pista de hielo, cambiando todas las paredes que la recubren para mejorar su aislamiento térmico; y la transformación del sistema de iluminación, pasando de analógico a led

"Hace mucho tiempo que se conocen los problemas de la Pista de Hielo, que fue construida en 2007 y en la que no se han vuelto a hacer mejoras. Desde entonces los sistemas han evolucionado y también los requisitos energéticos. Tenemos una maquinaria que ha quedado obsoleta y problemas de aislamiento que encarecen la puesta en marcha de la pista e impiden, entre otras cosas, tenerla abierta en cuanto empieza el buen tiempo como nos solicitan los clubes de deportes de hielo".

"Logroño es una de las pocas ciudades en España que cuentan con pista de hielo, solo nueve comunidades autónomas disponen de ellas, instalaciones caras de construir y más de mantener. Estamos muy orgullosos de nuestra pista y de poder dar a los logroñeses una opción deportiva y de ocio que pocos españoles tienen en su ciudad. Por ello considero que debería haber una línea de apoyo desde el Consejo Superior de Deportes pero ya me dejaron claro que no hay nada para los ayuntamientos", ha señalado Antoñanzas.

La inversión que hay que acometer en la Pista de Hielo puede ascender a 1.000.000-1.200.000 euros aproximadamente.

LAS GAUNAS

Respecto al Campo de Fútbol de Las Gaunas, el concejal de Deportes ha recordado las exigencias que la Liga de Fútbol Profesional planteó respecto a la iluminación en la temporada pasada, cuando la UDL jugó en Segunda División.

"En aquel momento nos pareció inviable acometer una actuación cercana al millón de euros. Contábamos con un par de años para hacerlo pero puede volver a ocurrir y seguiremos teniendo plazo pero la convocatoria de fondos europeos puede ser una oportunidad para ejecutar las obras. En todo caso, estaremos preparados con el proyecto redactado".

Este proyecto consiste en la sustitución de todos los proyectores que iluminan el terreno de juego (162 de 2.000 watios cada uno) y la reforma del cableado. Se estima que puede tener un coste en torno a los 800.000 euros.

Aunque la actuación se ceñirá a los planteamientos actuales para la Liga SmartBank (Segunda División) la idea es dejar preparada la base para una posible adaptación futura a las necesidades de la Primera División, en estos momentos denominada como Liga Santander.

Estos proyectos no serán los primeros que Logroño Deporte presenta a una convocatoria de fondos públicos. De hecho Rubén Antoñanzas ha anunciado que precisamente en la reunión del Consejo de Administración que se celebra esta mañana también se adjudica la instalación de paneles solares en Lobete.

En este caso, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha aportado 317.000 euros para una actuación que la empresa Etralux llevará a cabo por 431.458 euros. En los próximos meses se instalarán 1.458 nuevos paneles solares en la cubierta del centro deportivo de 450Wp de potencial, con los que se espera cubrir un 19% del consumo actual en uno de los edificios públicos con más gasto eléctrico de la ciudad.

"Poco a poco vamos renovando, mejorando la calidad y la sostenibilidad económica y ambiental de nuestra red de instalaciones. Nos lo propusimos al inicio de esta Legislatura porque nos asustó el déficit de mantenimiento sufrido durante años. El problema es que hay que invertir mucho dinero. Pero ya sea con fondos propios como recurriendo a otras administraciones, voy a cumplir mi compromiso y corregiremos la situación", ha concluido Rubén Antoñanzas.