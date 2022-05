Los días 19, 20 y 21 de mayo, la actividad cultural de Bodegas Franco-Españolas regresa con la final del IX Certamen de Teatro Corto “Teatro con Diamante”. Tres días en los que cinco compañías, tres de ellas de Madrid, una de Valladolid y una alavesa, interpretarán sus obras en sesión continua cada 30 minutos, y se someterán a la votación de los asistentes para optar del primer al quinto puesto del concurso.









Elena Pilo es la responsable de enoturismo de 'Franco-Españolas' y este mediodía pasaba por los micrófonos de COPE Rioja para hablar de esta novena edición, en la que las salas de depósitos, barricas y botelleros se convierten durante el certamen en escenarios culturales únicos en los que el público podrá, además de conocer la bodega y degustar una selección de vinos Diamante, disfrutar de la interpretación de las obras y votar por su favorita, dando así el veredicto final.

La bodega contará con un espacio abierto de gastrobar al finalizar cada pase del certamen.









Las cinco obras finalistas, de entre más de cuarenta presentadas al certamen, son: “La Última Faraona” de la compañía madrileña Tinoní Creaciones, “Los fantasmicos” de la compañía madrileña LBG Comunicaciones, “Todo lo que no pintó Goya” de la también madrileña Why are you acting?, “La Buena Letra” de la compañía alavesa El Mono Habitado y “Farsa gótica del rey y la muerte” de la compañía vallisoletana Goliardía teatro.





Los premios a los que optan son: 1er premio: 2.500 euros más lote de vino Diamante 2º premio: 1.500 euros más lote de vino Diamante 3er premio: 700 euros más lote de vino Diamante 4º y 5º premio: 250 euros más lote de vino Diamante.

Bodegas Franco-Españolas destinará 1€ de cada entrada vendida a ayudar al Banco de Alimentos de La Rioja.