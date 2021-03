La ministra Teresa Ribera "incrédula" pregunta por una divertida corrección del BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha tenido que rectificar el error a una resolución emitida el 25 de febrero y publicada el 4 de marzo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoce que se le cambió el nombre al adjudicatario de un concurso para un puesto de técnico de proyectos y obras en Cádiz. A Diego lo llamaron “Digo”. Así que en la rectificación se escribe "donde dije digo, digo Diego". La frase es literal y también figurada, porque se emplea, precisamente, para rectificar una afirmación o para desdecirse.

Así que el popular refrán también ha llegado al Boletín Oficial del Estado en esta curiosa corrección. En la página 25.540, en el anexo, puesto número de orden 46, Demarcación de Costas. Andalucía Atlántico, Cádiz, Técnico de Proyectos y Obras, código 4406382, con residencia en Cádiz, en 'Datos del adjudicatario', en la columna: 'Nombre', donde dice: 'Digo', debe decir: 'Diego'".

La rectificación no ha pasado desapercibida para los usuarios de las redes sociales, como el catedrático Miguel Presno Linera:

Incluso la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tenido que preguntar por la curiosa y divertida rectificación del BOE, "incrédula", se ha hecho eco con cierto humor de la corrección: "Y me dicen,con mucha seriedad, que sí... Que era imprescindible publicar la corrección":

