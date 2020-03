Un recorrido por el centro de Logroño que confirma el miedo al coronavirus entre los ciudadanos

La psicosis generada por el coronavirus ha vaciado de gente las calles de Logroño.

He iniciado mi recorrido por algunas de las principales arterias de la capital en la calle San Millán. Antonio me confirmaba la sensación de que se ven menos personas y coches de lo habitual.

De San Millán he pasado a Avenida de la Paz, donde se ubica el estanco regentado por Luis Angel y su mujer. Desde ayer, usan guantes por su contacto con monedas y billetes, pero entre los clientes y en su contacto con ellos no han visto situaciones extrañas.

Luis Angel nos comentaba que sí han subido las ventas de cartones de tabaco, en cuyo mostrador suele estar su mujer. Él recorre, a diario, Logroño con su moto para repartir productos del estanco y también ha notado menor intensidad de tráfico.

De Avenida de la Paz, me he ido luego al servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño, habitualmente repleto de personas solicitando información y, por lo tanto, un buen termómetro para comprobar la incidencia del COVID-19 en el día a día de los ciudadanos. Un dato: en un día normal, el 010 atiende a unas 300 personas. Hoy, a mediodía, sólo habían pasado 96.

Posteriormente, me he dirigido a Jorge Vigón, porque allí se ubica la plataforma para trasbordos del autobús urbano. Menos pasajeros hoy, como nos explicaba María Jesús, una conductora de autobús. Por ahora, María Jesús no ha visto situaciones raras en el autobús. Eso sí. Algunas personas toman precauciones, pero sin exageraciones.

Mi paseo de hoy por el centro de Logroño ha culminado en El Espolón. Carmen también ha notado menos gente por la calle.

Ricardo es el marido de Carmen. El matrimonio no tiene nietos. Ricardo apuesta por la prevención y Carmen nos contaba el caso particular de su madre.

Por cierto. Durante mi paseo, sólo he visto a una persona, una mujer, portando una mascarilla. Ha sido en Jorge Vigón.