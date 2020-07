Jorge Jiménez Matute es preparador físico y entrenador personal del 'Centro de Entrenamiento y Fisioterapia Salud Deportiva Alxen', y este mediodía nos ha hablado de la práctica del ejercicio físico durante la temporada estival.

Estamos ya en pleno verano y aunque este año seguramente sea una temporada atípica por las circunstancias de la pandemia, muchas personas están de vacaciones o lo estarán en las próximas semanas ya sea en sus lugares de veraneo o en sus residencias habituales.

P.- ¿Las vacaciones de verano es una época para descansar o hay que seguir haciendo ejercicio físico?

R.- Siempre hay que mantener un estilo de vida activo y saludable por lo que siempre deberíamos realizar ejercicio físico, pero si que es cierto que también el verano es una época en la cual aquellas personas que habitualmente realizan mucho ejercicio físico pueden en esta época descargar de tanta carga de entrenamiento, pero nunca parar del todo, siempre estar físicamente activos cada uno en función de su nivel, características y objetivos.

P.- ¿Qué podemos hacer en vacaciones de verano para mantener la salud y la forma física?

R.- Lo más importante es mantener o elevar nuestros niveles de Actividad Física, es decir todas aquellas acciones que nos generan un gasto de calorías (andar y coger menos el coche, utilizar escaleras en vez de ascensor, evitar excesivas horas de TV, Teléfonos u ordenadores) y ahora en verano seguro que podemos tener más oportunidades de hacerlo con el buen tiempo, con más horas de luz… y además buscar algo de ejercicio físico (aquella actividad física estructurada y planificada) como actividades acuáticas si estamos en la playa o piscina, o si estamos en el monte senderismo, bicicleta… 2-3 veces a la semana

P.- ¿Cuáles son las actividades más recomendadas?

R.- El verano es una época para aprovechar y hacer ejercicio al aire libre (y más ahora con la actual pandemia) y para practicar actividades acuáticas, ya sea natación, deportes acuáticos e incluso utilizar el agua para hacer ejercicios de tonificación muscular que es algo muy recomendable. También son recomendables actividades aeróbicas, como senderismo, bicicleta y carrera con más cuidado por el impacto. Siempre decimos que es muy importante no descuidar el trabajo muscular para nuestra salud para cualquier persona, y para las personas más deportistas aprovechar esta época para realizar un trabajo muscular de compensación que habitualmente no realizan y que les va a venir muy bien para prevenir lesiones y mejorar su rendimiento futuro

P.- ¿Qué consejos nos puedes dar para hacer una actividad física segura durante el Verano?

R.- En verano hay que extremar las precauciones con las altas temperaturas y el sol. Por ello es importante: no realizar Ejercicio físico en las horas centrales del día, lo ideal es temprano por la mañana; protegerse del sol la piel y la cabeza, con crema solar, gafas y gorra; aumentar los niveles de hidratación ya que de normal vamos a sudar más y perder más líquidos, y más aún al realizar ejercicios físico … y no solamente agua ya que con una excesiva sudoración vamos a necesitar reponer sales minerales, y para ello las frutas son una excelente opción; y hay que tener cuidado en no elevar en exceso los niveles de ejercicio físico debido a tener más tiempo libre, ya que esto nos puede llevar a lesiones… como siempre acudir a los profesionales Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para que nos asesoren y nos individualicen el trabajo.

Este centro está situado en Vara de Rey 70. El número de teléfono del centro es el 941 25 51 18 y su página web es www.saluddeportivaalxen.com