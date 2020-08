La reacción del presidente de la Asociación Hostelería Riojana ante las últimas medidas adoptadas

Las comunidades autónomas comienzan a dar cumplimientos a los pactos alcanzados el viernes junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la reunión de carácter extraordinario del Consejo Interterritorial de Salud. Todas las administraciones se pusieron de acuerdo para intentar paralizar el aumento de casos de covid-19 que están notificándose en las últimas semanas.

Un acuerdo “histórico” en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se resume en un paquete de once medidas de obligado cumplimiento en toda España organizadas en siete ámbitos (ocio nocturno, la hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados específicos, así como medidas de consumo de alcohol y tabaco), así como tres recomendaciones.

Las primeras comunidades

Los gobiernos autonómicos deben aprobar este paquete de medidas y publicarlas de forma oficial por cada administración autonómica para proceder a su ejecución. La Rioja, Galicia y Castilla y León han sido las primeras en publicar estas disposiciones, y en las últimas horas se han sumado Murcia y Cantabria. No todas han seguido literalmente los acuerdos a los que llegaron con Sanidad, pero ya son siete los que arrancan esta semana con los deberes hechos.

La ciudad autónoma de Ceuta, que depende sanitariamente del Ministerio de Sanidad a través del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), el mismo viernes publicó una orden prohibiendo los botellones.

Navarra por su parte aprobará estas medidas el miércoles, y en las Islas baleares esperan publicar las medidas el lunes o el martes, al igual que en Asturias y la Comunidad valenciana.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, también ha confirmado que en “los próximos días” se dará cumplimiento a esta serie de normas, aunque todavía no hay fecha confirmada.

En Euskadi sin embargo se ha dado un paso más allá y se ha declarado desde las 00:00 horas de esta noche la emergencia sanitaria, de la que se derivarán mayores restricciones en aforos, agrupaciones de personas y horarios de hostelería, además de zonas de confinamiento si se dan situaciones de peligro.

Si estas actuaciones tampoco lograsen frenar la transmisión del virus, el siguiente escenario que contempla este "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia" es el Estado de alarma.

Estas son las medidas que deben entrar en vigor

Entre las once medidas que entrará en vigor de forma obligatoria e inmediata figuran:

Cierre del ocio nocturno

El ministro ha anunciado que se cierra el ocio nocturno. Esto supone que locales como discotecas, bares de copa con actuaciones en directo y salas de baile no podrán abrir sus puertas en todo el territorio nacional.

Prohibición de fumar en espacios públicos sin distancia

No se podrá fumar en la calle, terrazas o cualquier espacio público en todas aquellas circunstancias en las que no se pueda garantizar un distanciamiento entre personas de, al menos, dos metros. Esta media no sólo afecta al cigarro, sino a todos los dispositivos para fumar.

Cierre de bares a la 1 y distancia mínima de metro y medio

Bares y restaurantes estarán obligados a cerrar a la una de la madrugada pero no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 12. Además, se obliga a estos establecimientos a garantizar una distancia entre personas de, como mínimo, metro y medio y solo podrán acoger a grupos de un máximo de diez personas.

Escucha aquí la entrevista completa a Francisco Martínez Bergés, presidente de la Asociación Hostelería Riojana.