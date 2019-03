Rayco sueña con otro ascenso en Logroño

El delantero grancanario de la UD Logroñés, Rayco García, sueña con repetir un ascenso en Logroño. "Fue maravilloso con el Mirandés y con el Nastic y me gustaría repetirlo en Logroño", comentaba el jugador en 'El Marcador' de Popular TV La Rioja. Rayco pone en valor el último triunfo del equipo blanquirrojo en Urritxe "por distanciar a los rivales y acercarnos al objetivo" pero sin caer en la relajación "no estamos clasificados matemáticamente, así que no nos conviene relajarnos".

Rayco llegó a Logroño a por el ascenso "un futbolista ha de aspirar a lo máximo que se pueda”, decía el atacante grancanario el día de su presentación. La UD Logroñés cuenta con una plantilla que entre todos los jugadores suman 32 playoffs de ascenso a Segunda División, cinco ascensos de categoría y un ascenso a Primera División.

