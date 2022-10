Raúl Pérez liderará la candidatura de Podemos al Gobierno de La Rioja en las elecciones de mayo de 2023

Raúl Pérez liderará la candidatura de Podemos al Gobierno riojano en mayo de 2023 después de que el partido haya ratificado la lista que él encabeza como la única con los avales necesarios para concurrir a este proceso, donde irá acompañado por personas procedentes, en su mayoría, de La Rioja Alta.

La publicación de esta lista autonómica de Podemos supone también confirmar que la actual coordinadora del partido en La Rioja, Arantxa Carrero, no ha logrado los avales necesarios para concurrir a las primarias autonómicas; aunque ella lidera la lista para las elecciones municipales de Haro, donde actualmente es concejala.

Podemos ha publicado este lunes las listas admitidas a sus primarias, aunque todavía los candidatos que consideren que se ha cometido un error con ellos tienen un periodo para que se subsanen estos, si existen, han explicado a EFE fuentes del partido.

No obstante, en La Rioja no existiría esa situación, dado que solo Raúl Pérez presentó los avales necesarios, por lo que los inscritos en este proceso de Primarias solo pueden pronunciarse sobre su lista hasta el 4 de noviembre.

El que fuera responsable de Podemos en La Rioja Alta se ha rodeado de un equipo, en Sumamos por La Rioja, que procede, en gran medida, de esa zona, con Eugenia Fernández, afincada en Ezcaray; Diego Fernández, concejal de Huércanos; Juan Valle, de Santo Domingo de la Calzada; y Susana del Campo, Elisa Domínguez y Sergio Sánchez, los tres de Haro.

Completan la lista los logroñeses Juana Ogayar, Roberto Cadarso, Eduardo Moscardó; y Piedad Martínez, de Arnedillo. Raúl Pérez ha explicado este lunes a EFE que a él le sorprendido lo ocurrido en el proceso de recogida de avales "porque esperaba ganar, pero no así, sino en unas primarias con otra lista", en alusión a Aranxa Carrero.

Pérez cree que ha logrado el apoyo de las bases de Podemos por su trabajo de varios años en el partido "para reconstruir los círculos" y ahora afronta un trabajo en el que el primer paso, cuando acabe el proceso de primarias, será negociar "una confluencia con los partidos que estamos a la izquierda del PSOE", como IU o Equo.

"No sé si seré el primero, el segundo o el tercero de una lista de esas confluencias a las elecciones autonómicas" de mayo de 2023, ha asumido Pérez, quien ha incidido en que, "en cualquier caso, lo importante es afrontar esas elecciones con fuerza". Ha reconocido que "no va a ser fácil" lograr que Podemos tenga representación en el Parlamento regional, "pero confío en conseguirlo", sobre todo porque "los problemas en este partido se han superado" y "yo no quiero líos con nadie, solo unir a todos los que quieran trabajar por la gente y no hacia adentro o pensando en ocupar sillas".

"Estoy convencido de que hay un espacio para Podemos y, por lo demás, creo que soy muy normal y trato de aportar confianza en lo que propongo", ha afirmado. Ha considerado que "la primera tarea que hay que asumir en esta región es luchar contra la desigualdad y evitar que nos convirtamos en una comunidad de trabajadores pobres, en la que haya que elegir entre comer y poner la calefacción". Podemos ha presentado candidaturas a sus primarias en Logroño y otros cuatro municipios, en todos con una sola lista.

En la capital riojana, la concejala Amaya Castro lidera la lista de Sumamos por Logroño, acompañada de Amalia Revuelta, Iván Urteaga, Carolina Cadarso y las tres personas de la ciudad que también van en la lista autonómica, Eduardo Moscardó, Roberto Cadarso y Juana Ogayar. En Haro, la coordinadora autonómica del partido, Arancha Carrero, lidera la lista junto a Pedro Olaetxea, Montserrat Jiménez, Amaia Barcina y Domitila Engonga.

En Arnedo, Guillermo Robles estará acompañado de Mónica Solana e Isaac Miranda; en Alfaro solo concurre Laura Rodríguez; y en Hormilla lo hace Ceasar Bargondia de Pablo.