Raúl Díaz: "Solo la izquierda es capaz de ofrecer y garantizar la estabilidad institucional"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, afirma que "2021 ha sido el año de la estabilidad política e institucional" en La Rioja. Algo que, según dice, "solo la izquierda es capaz de ofrecer y garantizar".

Así abría su particular balance el portavoz socialista. De hecho, ha destacado la aprobación de los presupuestos regionales en tiempo y forma, por tercer año consecutivo, resaltando que cuentan con "la mayor inversión social de la historia" y que están preparados para recibir los primeros fondos europeos.

Según Díaz, la pandemia del coronavirus "no ha frenado las ganas del PSOE de mejorar La Rioja". Entre los hitos que ha expuesto, se encuentran "frenar la transmisión del virus y fortalecer nuestra salud pública", recordando que se mantienen en La Rioja los 280 profesionales sanitarios contratados para hacer frente al COVID-19, al tiempo que ha puesto en valor la Oferta de Empleo Público en el sector para 489 plazas.

En cuanto a 2022, el reto del PSOE será tramitar "leyes fundamentales". Raúl Díaz ha avanzado que se "habilitará enero en el Parlamento como mes hábil para seguir trabajando las leyes que van a garantizar y conquistar derechos" con Leyes como la Trans, del Juego o la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Público de Salud, así como la de Caza y la de Violencia de Género, la de Juventud, Agricultura o de Economía Social.

Frente a todo esto, Díaz ha afirmado que "nos hemos encontrado a la peor oposición posible en el peor momento posible, que no da certezas y genera ruidos, y un PP que no sabe qué liderazgo escoger, si parecerse más a Casado o a Ayuso", algo que hace que "no se presenten como alternativa en La Rioja", por lo que el PSOE de Andreu puede presentarse con "garantías" a las próximas elecciones autonómicas.