Raquel Romero: "No soy una tránsfuga" y el Gobierno de La Rioja "es estable"

La consejera de Igualdad del Gobierno de La Rioja, Raquel Romero, ha rechazado que se le pueda considerar una tránsfuga tras su expulsión de Podemos y asegura que le importa más La Rioja que la formación morada. También ha mostrado su compromiso con la estabilidad de un Gobierno progresista en La Rioja para evitar que el PP (incluso con Vox) vuelva a hacerse con el poder.

Sobre la petición de PP y Ciudadanos a la presidenta del Ejecutivo, Concha Andreu, de que la cese como consejera, Romero ha afirmado que el Gobierno de La Rioja "es estable" y que no piensa en dejar su acta de diputada regional. Según Romero estas luchas "interesadas" son "para golpear al PSOE", pero "lo que a mí me interesa es la estabilidad del Gobierno y que no vuelva a gobernar el PP, con o sin VOX". Por lo tanto, "el fetichismo de las siglas de un partido no me interesa", ha afirmado.

Ante ello, ha proseguido Romero, "nuestro compromiso con el Gobierno y la coalición es firme más allá de estrategias, lo importante es la estabilidad del gobierno progresista de La Rioja".

"Lo que creo es que hay que hay una intención desde la dirección nacional de Podemos de golpear al PSOE a través de diferentes gobiernos autonómicos", ha asegurado. En La Rioja, "el espacio político de Podemos está cada vez más metido en su lucha interna y eso no le interesa a la ciudadanía, le interesan otros proyectos", ha lamentado Romero.

Finalmente, y ante la presunta expulsión por no contribuir con parte de su sueldo al partido como refleja el código ético, Romero se ha limitado a decir que no quería entrar "en esos asuntos de luchas partidistas". Sobre los expedientes "sumarísimos", ha dicho, "están llenos de lagunas de todo tipo y no merecen la pena. Está claro que hay unas presiones para evitar que otros espacios políticos puedan surgir".