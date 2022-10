Raquel Romero afirma en el Parlamento de La Rioja que "gobernar no es fácil, lo fácil es hacer oposición"

La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, ha defendido el trabajo que hace su departamento "como un eje transformador de La Rioja", que continuará en 2023, y lo ha confrontado con "quienes desearían que esta Consejería no existiera" y "dicen que somos un chiringuito".

Romero ha hecho esta afirmación en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja, en la que ha ofrecido algunos detalles de la cuentas de su Consejería para 2023, que ascienden a 13,1 millones de euros, cerca de medio millón de euros más que en este ejercicio.

La consejera ha dedicado la mayor parte de su intervención a incidir en los principios generales de la acción de su departamento y a confrontarlos con opiniones vertidas desde la oposición, aunque apenas ha ofrecido datos del destino de su presupuesto y de los cambios respecto a 2022.

"Gobernar no es fácil, lo fácil es hacer oposición, aunque una oposición responsable no crearía problemas imaginarios, no se dedicaría a dividir y no crearía bulos", ha reprochado la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030.

En la misma línea, ha considerado que "una oposición responsable no se dedicaría a debilitar a su gobierno", porque "la gente sensata espera que quien aspira a gobernar tenga propuestas y no solo insultos" y que "aporte voz y no solo un altavoz de insultos y calumnias".

Los miembros de su Consejería, según ha dicho, "en vez de mirar por nuestra carrera y por el qué dirán hemos pensado en el bien común y hemos hecho nuestro trabajo y en 2023 vamos a continuar siendo un eje transformador de La Rioja".

Para ella, los presupuestos "deben estar al servicio de la gente y por eso son un problema ético y no matemático", porque "cada euro debe servir para construir más igualdad" ya que "la democracia no puede ser para quien se la puede pagar".