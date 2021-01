¡Y encima soberbia!

El furibundo ataque de Raquel Romero, consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja, contra la prensa es propio de las estrategias habituales de las dictaduras contra cualquier periodista que defienda la libertad de información y la democracia. Dos cuestiones que no parecen integrar los valores de Romero que guarda un absoluto silencio sobre el polémico accidente de su exdirector general de Participación y Derechos Humanos, Mario Herrera. "Víctima del fascismo", tras empotrar su BMW contra un árbol en Nochevieja, fuera del toque de queda y abandonado el lugar sin dar parte ni a emergencias ni a la Guardia Civil.

El periodista del diario digital 'Nuevecuatrouno', Manuel Martín , trata de pedir explicaciones a Romero sobre el asunto en sede parlamentaria pero la consejera juega al escondite cobarde, aunque minutos más tarde a través de las redes sociales pone en la diana al periodista que buscaba una respuesta para el interés de la opinión pública.

Por desgracia la acctitud de Romero no constituye ninguna sorpresa. Ya es una experta en desparecer del mapa cuando debe cumplir con su deber. Es capaz de pasarse días en silencio sin arte ni beneficio, pero cuando se trata de dar explicaciones se la come la tierra y no escatima esfuerzos en bloquear a otros periodistas críticos como Toño del Río, Redactor Jefe de Opinión en el Diario La Rioja.

Aquí no caben medias tintas, no hay margen para la ambigüedad. Sólo es de recibo defender a Manu y a Toño y exigir una rectificación en toda regla a la Consejera de Igaldad y luego que de explicaciones.

El espectáculo que han ofrecido Romero y Herrera entra en la categoría de los irrepetibles y certifica el nivel de políticos que tenemos en La Rioja y en España. Romero protagoniza una huida hacia ninguna parte, respondiendo con chulería y luego burlándose de la prensa, su propio oficio porque es Licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco.

La consejera de Igualdad está políticamente hundida. Lejos de aceptar que su gestión en esta crisis ha sido un desastre notorio adopta en su reacción la posición de quien se cree por encima del bien y del mal. Es la soberbia habitual típica de quienes creen que el poder les hace invencibles pensando que pueden aguantar todo lo que se les venga encima sin pensar que se pasan de frenada.

Romero salva el sillón con chulería, displicencia, desprecio y altivez pero es una consejera derrotada soltando fanfarronadas en Twitter mientras ve pasar la tormenta, mientras se esconde y procura pasar desapercibida, dispuesta a seguir cobrando de los impuestos de todos los riojanos como si aquí no pasara nada.