Puede que no asuste a muchos en las filas socialistas, pero desde luego es evidente que Raquel Romero se ha convertido, desde hace tiempo, en el quebradero de cabeza de Concha Andreu en esta legislatura. Romero, Consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja se cotiza y su base es el precio de la estabilidad para el Ejecutivo. Una auténtica barbaridad política. Ahora, expulsada de Podemos, es una tránsfuga que no dimite y este tipo de casos en política siempre se acaban convirtiendo en un problema de chantaje. El Gobierno de La Rioja vive a merced de Raquel Romero; de sus caprichos y de sus trapisondas. Todo era previsible tal y como comenzó la legislatura (dos investiduras) y por como se han desarrollado los acontecimientos en la Consejería de Romero ( un BMW + arbol...). Es el precio que están pagando por una ¿tranquilidad? Parlamentaria. Romero siempre me ha parecido una humillación para Andreu que logró su victoria electoral. Pienso que Concha Andreu no se merece a Raquel Romero. Ni tampoco los riojanos nos la merecemos. Con patatas.