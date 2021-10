La peligrosa historia de Raquel del Rosario: Salva a su hijo del ataque de un puma

“Mami, voy al árbol a buscar fruta, me dijo en el jardín. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había avalanzado sobre el y lo hería ferozmente con sus zarpas", relata en la red social, Instagram, Raquel del Rosario que consiguió ahuyentar al fiero animal cuando este se abalanzó sobre su hijo pequeño, de 5 años, para atacarlo.

Una peligrosa historia que ocurrió, el pasado 26 de agosto, en su casa de California. La madre evitó una tragedia. El plan en el jardín de casa sin aparente riesgo alguno acabó con un puma abalanzado sobre su hijo que resulto herido ferozmente con las zarpas". Raquel del Rosario aún se pregunta de "dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima".

Fue cuestión de milímetros y décimas de segundo explica. "Unos milímetros más y no lo hubiese logrado", según las palabras del doctor. "Supe entonces que su ángel no se había ido, estuvo ahí, sosteniendo esos milímetros que separaban la vida de la muerte", escribe la cantante.

Su pareja y padre de sus dos hijos, Pedro, apareció en el momento del ataque y ambos lograrón entrar la casa, alertando a los vecinos. Ya en el hospital recuerda Raquel del Rosario "mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído".

