Ramón Óptica advierte de los problemas de salud que se derivan de la pérdida auditiva

Desde el año 2007, la Organización Mundial de la Salud establece el 3 de marzo como el Día Mundial de la Audición, buscando concienciar sobre la importancia del cuidado del oído y el tratamiento de la pérdida auditiva y los problemas de salud que se derivan de ésta. Este año 2021, el lema es “El cuidado de la audición para todos”.

Para saber cómo debemos proteger y mejorar nuestra capacidad auditiva, hemos contactado en este día tan especial con Elena Madorrán, optometrista y gerente de Ramón Optica, en "Mediodía COPE Rioja".

La pérdida de audición sigue siendo un problema mundial. En la actualidad hay unos 466 millones de personas con pérdida auditiva en todo el mundo, y se espera que esta cifra casi se duplique para el año 2050, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud.

Este Día Mundial de la Audición 2021 marcará, además, el lanzamiento del Informe mundial sobre la audición, que representa una llamada mundial a la acción para abordar la pérdida auditiva y las enfermedades del oído a lo largo de la vida. Uno de los problemas asociados a la pérdida auditiva, y menos conocidos, es el deterioro cognitivo y la posibilidad de padecer demencia.

Según el estudio de Amplifon “The hearing brain – The close correlation between hearing and cognition”, los problemas de audición aumentan hasta en un 40% la velocidad de envejecimiento cognitivo. El estudio también demuestra que una mala salud auditiva puede triplicar la probabilidad de sufrir demencia.

Esta fecha del 3 de marzo, Día Mundial de la Audiciónm también quiere reivindicar la importancia de la intervención a tiempo de los problemas de audición para que las personas afectadas puedan desarrollar todo su potencial, independientemente de la etapa de la vida en que se encuentren.