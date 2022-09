Rabasa (C's): "Sorprende que el PSOE vote en contra de que la AESP se instale en La Rioja"

Han sido varias las formaciones políticas, a instancias del Partido Popular, que han pedido al Gobierno de Concha Andreu que solicite al Gobierno Central que la nueva sede de la Agencia Estatal de la Salud Pública se instale en La Rioja.

Se trata de un nuevo organismo que pretende dar respuesta a los retos futuros en materia de salud pública en nuestro país. Un proyecto que fue aprobado hace escasas fechas por el Consejo de Ministros, que parece ser una prioridad para el Gobierno Central pero que aún no tiene definido qué lugar acogerá su sede definitiva.

Así las cosas, este jueves, 15 de septiembre, hubo pleno en el Parlamento regional y el Partido Socialista votó en contra, tal y como ha recordado (y censurado abiertamente) en COPE Rioja la diputada regional de Ciudadanos, Pilar Rabasa.

"Sorprende que el PSOE votara en contra de esa propuesta", ha explicado Rabasa. "Ni entendimos ni acabo de entender por qué el PSOE no asumió la iniciativa del PP, que simplemente consistía en prepararse para presentar una candidatura excelente para que La Rioja fuera sede de una agencia estatal tan importante como la de Salud Pública", critica la diputada regional.

"Es triste decirlo -reconoce- pero no hubo argumentos de peso para oponerse, tan sólo oportunismo político, porque basta que lo presente una sensibilidad política diferente para que sea el no por el no. Es cierto que la tramitación de la agencia está todavía en procedimiento -añade la diputada de Ciudadanos- pero cuando hay tanta competencia, porque son muchas las comunidades que quieren tenerla, sería conveniente que nuestra Comunidad hubiera empezado a trabajar en ello para adelantarse al resto de las regiones. ¿Por qué no se ha sido ambicioso?", se pregunta retóricamente la representante naranja.

Por otro lado, Rabasa sí que ha apludido la decisión del Ejecutivo regional de que el Hospital San Pedro cuente, a mediados del año 2023, con placas solares que permitirán un ahorro anual de unos 252.000 euros y evitarán emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, equivalentes a ochocientas toneladas de CO2 al año. "Me parece una buenísima noticia por cuanto tiene que ver con las medidas que todos estamos obligados a implementar en aras a la preservación del medio ambiente para combatir así los efectos del cambio climático", ha concluido la diputada liberal.