Rabadán (ARAD): "Los jóvenes se convierten en adictos a las apuestas online por su accesibilidad"

La asociación riojana para la atención a personas con problemas de drogas, ARAD, organiza para este sábado una jornada formativa sobre las adicciones en los juegos de azar.

Tendrá lugar en el centro cultural Ibercaja de la calle Portales entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde y en ella intervendrán expertos para analizar el por qué son tan adictivos estos juegos online, por qué se sienten tan atraídos los jóvenes y qué se puede hacer al respecto.

Uno de los ponentes será el presidente de ARAD, José Luis Rabadán, que este mediodía pasaba por los micrófonos de COPE para tratar de dar respuesta a alguna de esas preguntas.

Las jornadas están abiertas al público en general pero se requiere una inscripción previa a través de la web https://www.aradrioja.org/

“Son necesarias medidas políticas”

En recientes declaraciones, Rabadán reconoce que “no me atrevería a decir que la adicción al juego va a ser como la crisis de la heroína, porque no hay que ser alarmistas, sino realistas. Lo que está claro es que la política tiene que hacer cosas antes de que sucedan estas crisis. De este modo, cuanto más hablemos del tema de la ludopatía, más personas se van a sensibilizar y más personas van a acudir los centros en busca de ayuda”, explica el presidente de ARAD.

“Tenemos que manejar los datos, hacer observaciones y, sobre todo, denunciar por varias razones: la facilidad para para poder jugar, la proliferación del número de casas de apuestas y la aparición de los smartphones a través de los cuales se puede jugar 24 horas al día durante todos los días del año”.

Sobre el perfil de los 'apostantes', Rabadán precisa que “antes eran hombres entre 40 y 50 años, que jugaban en los bares y lo asociaban al alcohol. No obstante, vemos una nueva generación de ludópatas que si no hubiera sido por estas facilidades de acceder al juego y por la publicidad de las apuestas deportiva,s seguramente no se hubiesen vuelto adictos al juego. Me refiero a personas jóvenes de entre 26 y 33 años, principalmente hombres, que juegan a las apuestas deportivas, ya que creen que saben mucho de fútbol. Pero hay que tener en cuenta -alerta el presidente de ARAD- que la banca siempre gana que en todas son apuestas gana la banca, que los impuestos los cobra el Estado y el que pierde es el que está poniendo el dinero. España es el país de la Unión Europea que más dinero gasta por habitante y año en el juego y uno de los primeros en el mundo. Creo que hemos llegado tarde a lucha contra esta adicción, pero por lo menos tenemos que llegar”.