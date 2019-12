Quique González, Zahara, Igor Paskual y Morgan se suman al Actual'20

Una edición que pretende ser de "transición" para "volver a sus orígenes" y ser "un escenario de culturas contemporáneas que tanto prestigio ha dado a esta región", tal y como ha explicado el portavoz del Gobierno, Chus del Río.

A la programación que se dio a conocer el pasado miércoles con Amaral, Second y Carolina Durante como cabezas de cartel se suman, además, Quique González, Zahara, Igor Paskual, Cala Vento, Neuman, Escuchando Elefantes, Algora, Scarlett Rose, Pablo Lesuit, Kokoshca, Bea Pela o Little Niño, entre otros artistas. Todos ellos desfilarán por los escenarios previstos para Actual'20 entre el 2 y el 6 de enero.

El primer festival del año completa el programa con "una atractiva y muy diversa oferta de microteatro, cine, videodanza y espacios expositivos", ha informado Chus del Río.

El portavoz del Gobierno de La Rioja ha querido presentar el cartel de Actual'20 junto al director general de Cultura, Diego Iturriaga, destacando esa idea de "transición" hacia "el modelo que se quiere recuperar en los próximos años más pegado a los orígenes y lo que fue el festival en su esencia de Escenario de Culturas Contemporáneas y que, entre otras cosas, prevé recuperar la figura del programador musical".

Como ha explicado del Río, "éste no es exactamente el festival que queremos hacer pero sí el mejor que hemos podido hacer" y ha destacado "el ajuste de precios" para los conciertos del Palacio de los Deportes. En concreto, ha detallado, "el abono para las tres noches tendrá un precio de 40 euros mientras que, si la entrada es para una sola noche, el precio será de 20 euros".

Con todo ello, Chus del Río ha explicado que esta edición "recupera precios populares" y los abonos y entradas ya están a la venta online en ticketmaster.com, mientras que la venta física comenzará en los próximos días. También ha querido hacer hincapié en la reducción de aforo del Palacio de los Deportes de 4.000 a 3.200 personas por una nueva normativa de seguridad ya que, como ha explicado, "debe haber una distancia de 50 metros entre los asientos y una de las salidas del Palacio y ciertos lugares del Palacio no lo aseguraban".

Éste ha sido, en palabras del portavoz del Gobierno regional, uno de los motivos por los que la programación de Actual'20 ha tardado en darse a conocer. "Queremos disculpar el retraso en la presentación porque ha habido ciertas circunstancias extraordinarias que nos han obligado a retrasarnos a la hora de anunciar con prudencia la programación pero lo cierto es que Actual'20 ya está aquí".

Desde el Gobierno de La Rioja han querido "agradecer", además, "la colaboración de todos los que hacen posible la programación de Actual".

ENTRE LAS NOVEDADES, 'ACTUAL URBANO' PARA LOS MÁS JÓVENES

Por su parte, y como una de las principales novedades de Actual'20 será, tal y como ha anunciado el director general de Cultural la que se denomina 'Actual Urbano' que tendrá lugar entre los días 2,3,4 y 5 de enero de 2020 en La Gota de Leche "para un perfil de público que ha estado abandonado en Actual'20 como son los jóvenes entre 16 y 20 años". Allá sonarán "nuevas tendencias como el trap y el reggaetón, entre otras, siempre con tolerancia cero a letras que no sean respetuosas", ha explicado Diego Iturriaga.

MÚSICA

En el aspecto musical, Actual 2020 contará con algunos de los grandes nombres del panorama musical español en los conciertos de gran formato en el Palacio de los Deportes (días 2, 3 y 4), como son Quique González, Second, Carolina Durante y Amaral, y con otros artistas de gran talento (Zahara, Igor Paskual, Morgan).

Las dos noches (días 2 y 5) y los cinco vermús toreros en Bodegas Franco-Españolas (días 2 y 5), las cuatro citas para público infantil, Actual en Familia, en la Gota de Leche (días 2, 3, 4 y 5), el Matinal con Estrella de Wine Fandango (días 2, 3 y 4), el Café Cantante en Círculo Logroñés (días 3, 4 y 5), la Guerra de Bandas en Biribay Jazz Club (días 2, 3 y 4) y las sesiones DJ en Maldeamores (días 2, 3, 4 y 5) completan una agenda musical que incluye una nueva propuesta vespertina: Actual Urbano (días 2, 3, 4 y 5) en la Gota de Leche.

Cala Vento, Neuman, Escuchando Elefantes, Kokoshca, Axolotes Mexicanos, Algora, Maui, Dani Fernández, Scarlett Rose, Pablo Lesuit, Kokoshca, Bea Pelea, The Royal Flash o Little Niño son otros de los múltiples artistas de esta 30 edición.

A los habituales conciertos con sonidos indie, rock, pop, punk, soul, jazz, R&B, folk, indie o electrónicos, se suman nuevas tendencias como el trap y el reggaetón; estilos para todas las tendencias y edades a precios muy accesibles (20 euros cada noche en Palacio, 15 euros cada noche en Bodegas, 10 euros cada Café Cantante, 5 euros los conciertos en la Gota de Leche, acceso libre en Wine Fandango y Biribay).

CINE

La oferta cinematográfica repite sus tradicionales escenarios y una programación de muy alto nivel. Un año más, el Teatro Bretón exhibirá los títulos más importantes y premiados, como la película británica 'Judy', un biopic sobre Judy Garland (día 2), con la mejor y más impactante interpretación de Renée Zellweger, que la sitúa entre las grandes favoritas al Oscar a la mejor interpretación femenina.

La ganadora del público en el último Festival de Cine Europeo de Sevilla, 'And then we danced' (día 3), uno de los mejores guiones del año, 'La Gomera' (día 4), una de las grandes sorpresas en el último Festival de San Sebastián, 'Le milieu de l'horizon' (día 5), y la ganadora del público en el Festival de Valladolid, la argelina 'Papicha' (día 6), completan la propuesta de Actual 20 en el Teatro Bretón.

La Filmoteca Rafael Azcona, por su parte, propone tres citas con lo mejor del cine asiático, 'First love', de Takashi Miike (día 3), una nueva visión del personaje de Cyrano de Bergerac en 'Edmon' (día 4) y una muestra de cortometrajes, con el documental 'La Agencia' (el 80 aniversario de la agencia EFE) y los premiados en la última edición de Octubre Corto (día 5).

Por último, la maratón en Cines 7 Infantes reúne tres propuestas muy diversas, pero con un idioma en común: la chilena 'Ema', la colombiana 'Monos' y la española 'El plan'.

TEATRO

El Festival Actual conserva la propuesta microteatral 'Escenario Insólito', que desarrolla obras originales en diferentes espacios de la ciudad, lugares sorprendentes para la representación artística. El Palacio de Gobierno, el Calado de San Gregorio, el ático de la Universidad Popular de Logroño, la Sala de Columnas de la Bene o la Biblioteca Rafael Azcona acogerán algunas de las propuestas de esta edición.

Del mismo modo, repite en el programa la Sala Negra como escenario alternativo para la representación teatral. En Actual 20, presenta una oferta variada para público infantil y adulto.

ARTES ACTUAL

El festival albergará también ocho propuestas artísticas guiadas por la realidad virtual, el arte digital, la fotografía, la escultura, la pintura y el empleo de drones. El Museo Würth, el Museo de La Rioja, la Sala Amós Salvador, la Casa de la Imagen, la Sala Ibercaja, la Biblioteca de La Rioja, el Instituto Riojano de la Juventud e incluso la Plaza de Abastos ejercerán como sedes de las últimas tendencias.

El Festival Internacional de Videodanza (FIVER), una propuesta ya asentada en Actual, apuesta por la diversidad en un programa que ofrece proyecciones de cortos, espectáculos de danza, talleres de trabajo y presentaciones literarias.