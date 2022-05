A la hora de planificar el Camino de Santiago, surgen numerosos interrogantes sobre la ruta a seguir, los albergues en los que pernoctar, el calzado más apropiado para cubrir la distancia que nos separa de Compostela o qué llevar en la mochila.

Por eso, nadie mejor que un experimentado caminante que ya ha realizado el Camino "tantas veces que ya no las llevo en cuenta", como él mismo ha reconocido a COPE Rioja, para ayudaros a disipar todas esas dudas.









Juan Cruz Cabrito, presidente de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago, cree que este año "podríamos alcanzar cifras récord de peregrinos, con datos por encima de los niveles prepandemia". Cabrito ha explicado en qué consiste el trabajo de sus voluntarios, que atienden los albergues de Logroño y Navarrete, y ha recordado que todos los años se les ofrece un curso de formación para que puedan desempeñar su labor correctamente.

También ha ofrecido consejos muy prácticos para todos los caminantes, como aquello imprescindible que jamás puede faltar en la mochila de un peregrino, cuánto debe pesar esa mochila o qué carácterísticas debe tener el calzado de los caminantes.

Olvídate del "por si acaso"

La primera recomendación que nos traslada el presidente de los amigos riojanos del Camino es que, a la hora de preparar la mochila, "hay que olvidarse del por si acaso. Me llevo este jersey por si acaso. Estos calcetines por si acaso... Eso no es lo que hay que hacer. Pero, dependiendo de la época del año, no deben faltar un par de mudas, un par de camisetas y pantalones, ropa liviana, un chubasquero, un cubremochilas por si llueve, protección solar, tarjeta sanitaria y tarjeta de crédito. Nada más", aconseja Cabrito.

¿Cuál es el peso máximo de la mochila de un peregrino?





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La mochila es la compañera inseparable del peregrino en su caminar hacia Compostela. Por eso nunca debe convertirse en un estorbo. Según Cabrito, "que calcule el peregrino que tiene que llevar un peso máximo del 10% de su peso corporal. Por eso es importante llevar nada más que lo imprescincible, porque si se te rompen unos calcetines o una camiseta, en cualquiera de las etapas vas a poder comprar otros nuevos".

Calzado del peregrino y ampollas









El 74% de peregrinos que realizan el Camino de Santiago presenta alguna lesión ampollosa en el pie después de realizar varias etapas. El tipo de terreno por el que se camina es un factor determinante en la aparición de ampollas y existe menos riesgo si se camina por tierra que por asfalto. Y el uso de ortesis plantares (plantillas personalizadas) o el control de la humedad son factores que deben tenerse en cuenta como medida preventiva para evitar la aparición de ampollas, ya que tener los calcetines mojados al finalizar la etapa es un factor de riesgo.

"Pero lo más importante de todo es elegir bien el calzado", asegura Cabrito. "Las botas o las zapatillas que lleves deben estar usadas. Nunca nuevas", precisa. Quizá sea esa la principal razón por la que el presidente de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago jamás ha padecido lesiones ampollosas. Eso sí, sabe bien cómo tratarlas. "Lo primero es desinfectar bien la zona, pincharlas con una aguja esterilizada y un hilo, dejar allí el hilo y, si se puede, inyectar un poco de yodo con una jeringuilla. Si haces eso, en dos días estará perfectamente curada", concluye el experimentado peregrino.