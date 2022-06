¿Qué piensan los portavoces parlamentarios del discurso de Andreu en el Debate sobre el Estado de la Región?

La diputada del PSOE, Sara Orradre, ha visto hoy en la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, "un discurso pegado a la realidad, honesto y exento de triunfalismos".

Orradre, en declaraciones a los medios de comunicación tras la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región, ha visto que el diagnóstico elaborado por la presidenta "es aún más valioso si tenemos en cuenta el contexto", tras la pandemia, la crisis económica posterior y las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"La presidenta ha sido muy clara en su discurso y el Grupo Parlamentario Socialista tiene que incidir especialmente en eso", ha dicho. La portavoz adjunta ha subrayado la oferta pública de empleo del SERIS que la presidenta ha anunciado, con "172 nuevas plazas que vienen a reforzar la sanidad pública, que demuestra que sí, las intenciones y los hechos van de la mano y este gobierno está mejorando de forma ostensible el sistema público de salud".

También, Orradre ha valorado los anuncios en materia de Educación, con la creación de nuevas escuelas rurales infantiles en Aldeanueva, Cenicero, Entrena y Casalarreina, "demostrando la apuesta firme por la educación pública y por los municipios". Asimismo, la diputada socialista ha reseñado los pasos dados en la consecución de nuevos derechos gracias a los nuevos marcos normativos aprobados que "nos colocan a la vanguardia del país en ámbitos en los que, durante años, no se hizo absolutamente nada", ha dicho.

El portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha asegurado que "Andreu es pasado. Estamos ante un evidente fin de ciclo" y le ha emplazado a que, de cara a los once meses que quedan de legislatura, "coja prestadas las políticas del PP para revertir la situación en la que se encuentra La Rioja".

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras conocer el contenido de las propuestas de la presidenta regional, Concha Andreu, en el Debate sobre el Estado de la Región que se celebra este miércoles y jueves en el Parlamento regional. Como ha indicado el portavoz 'popular', "las elecciones de Galicia, Madrid, Castilla León y, por supuesto, Andalucía están poniendo de manifiesto este fin de ciclo que llegará a La Rioja en mayo de 2023".

Tras escuchar las palabras de la presidenta -cuyo discurso se ha prolongado casi dos horas-, Garrido ha explicado que el proyecto político de Andreu "está amortizado, totalmente agotado y no genera ilusión para los riojanos". A partir de ahora, ha dicho, "lo que hay que preguntarse es saber qué vamos a hacer en los próximos once meses que tenemos por delante. Esa es la pregunta más trascendente". "Creo que la presidenta debería hacer un ejercicio de humildad y reconocer que su proyecto no ha sabido mejorar la situación de La Rioja". "Es evidente -ha continuado- que La Rioja está peor que en 2019 y algunos de sus compañeros de partido ya se lo han dicho de forma velada".

Por todo ello, el portavoz 'popular' ha pedido a Andreu "humildad" para "rectificar" y "aceptar las propuestas del PP, las del pasado, las que hagamos mañana, y las de a partir de mañana". Porque, como ha indicado, "mañana el PP va a traer más propuestas para La Rioja que las que hoy ha presentado Andreu". Como ha recordado, "el PP ha gobernado la comunidad 27 de los 40 años que tiene, siete de cada diez, y hemos sido siempre muy responsables y lo vamos a ser ahora también en la opsoición.

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha considerado hoy que la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, "vive en un mundo paralelo" y no es consciente de los problemas de los ciudadanos.

Baena, en declaraciones a los medios de comunicación tras la intervención de la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de La Región, se ha mostrado "escandalizado por la falta de conexión de Andreu con la ciudadanía riojana". "Llevamos tres años escuchando a Concha Andreu las mismas promesas, como la contratación de 172 profesionales para el SERIS, que fue un anuncio que hizo en el Debate de hace dos años, o el nuevo Plan de Carreteras", ha dicho.

Para Baena, la presidenta "se ha esforzado en explicar que es un gobierno de gestión, cuando es un gobierno totalmente ideológico, que lo que ha hecho es gestionar incorrectamente la pandemia y la situación económica posterior". Además, tiene "un problema añadido, que es que vive en Matrix, en un mundo paralelo y no es consciente de las grandísimas dificultades que están sufriendo los ciudadanos, las empresas, y en general el conjunto de los riojanos".

La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha calificado el discurso de la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu -durante el primer día del Debate sobre el Estado de la Región- como "decepcionante" y le ha pedido que "ponga la atención en la mayoría social". Henar Moreno, socia del Gobierno de Andreu, se ha mostrado crítica a la hora de analizar las palabras de la presidenta del Gobierno regional que, durante alrededor de dos horas, ha presentado los proyectos de su Ejecutivo para los próximos meses.

En primer lugar, Moreno ha lamentado que el discurso de este año "puede ser intercambiable con el del año pasado" porque "los grandes anuncios que han hecho son los que llevamos años escuchando".

Por otra parte, ha criticado, "caso omiso al acuerdo de Gobierno". Además, ha indicado, "habla de transparencia, de participación y de negociación pero luego en la práctica solo vende las medidas que les hemos obligado a implantar".

En este sentido, ha dicho, "como la hemeroteca es amplia y compensa la pérdida de memoria, vemos cómo la mayoría de las medidas eran iniciativas de IU, medidas que nos ha costado mucho que se implantaran como ha sido la recuperación de los servicios privatizados o los acuerdos en la siniestralidad laboral". Para Moreno "la gran decepción proviene de no ser capaces de hacer un discurso con autocrítica", ha lamentado. Así, ha destacado, "escasas referencias a la inflación, a los problemas de los trabajadores para acceder a la alimentación... poca atención a las medidas para corregir estas situaciones" y, en definitiva, "habla poco de microeconomía que es lo que realmente preocupa a los riojanos". Por su parte y, sobre los "grandes" anuncios en infraestructuras, Moreno asegura que "son exactamente igual a los de años anteriores" también ha indicado que "habla mucho del nuevo modelo de atención a menores, que está muy bien, pero poco sobre el compromiso del nuevo modelo de residencia". Ante ello, se pregunta: ¿Sabe cómo están las personas mayores en Nájera o en otras residencias?, ¿y sus trabajadores?, ¿por qué no se ha hecho la empresa pública de ayuda a domicilio?. Hay que poner la atención en la mayoría social".

"GIRO EN POLÍTICA EDUCATIVA"

Finalmente, Moreno ha lamentado "el giro que ha dado en política educativa al afirmar que va a hacer una escuela pública para niños de 0 a 3 años complementaria de la privada". "Aquí hay que hacer un eje de educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades y que sea precisamente la educación privada la que sea complementaria". Como ha recordado, "la obligación de las administraciones no es ayudar donde la privada no llegue, sino garantizar el acceso a la educación en todos los ámbitos y utilizar la educación pública para ello". Finalmente, ha indicado, desde su partido "mañana plantearemos más de 135 propuestas de resolución".