"¿Puedes ayudarme? Está ahí afuera": el SOS en un ticket de una víctima de violencia de género

Sucedió en Brasil y la protagonista es una joven de 27 años que logró pedir ayuda con un mensaje escrito en un ticket. Su grito en silencio de socorro obtuvo respuesta entre los empleados de un banco.

Según publica Globo.com, esta mujer de 27 años, víctima de la violencia machista, acudió a una entidad bancaria de la localidad brasileña de Sobradinho para pedir ayuda a uno de los empleados con una nota y finalmente "pudo ser rescatada de su maltratador junto a sus dos hijos".

"Me asusté enseguida, leí lo que estaba escrito y decidí mantener la calma para saber qué podía hacer”, dijo el empleado del banco en una entrevista con el Correio Braziliense. En el mensaje, la joven escribió: "¿Me pueden ayudar? Él está ahí fuera".

La frase iba acompañada de una ‘Xis’, símbolo de violencia intrafamiliar. Sorprendido, el hombre le dio a la mujer un papel en blanco y le pidió que escribiera sus datos personales. “Si la policía llama, no responderé. La policía tendrá que insistir, ya que hará como si no estuviera en casa. No puedo pasar el teléfono. Él puede responder ”, concluyó la víctima en el mensaje.

El empleado se dirigió a los compañeros del banco para denunciar la situación y pedir ayuda. Uno de ellos, que prefirió no ser identificado, fue el que llamó a la policía.

Tras esta denuncia, policías militares del Grupo de Prevención Orientada a la Violencia Doméstica y Familiar (Provid) llegaron al domicilio de la mujer. En una primera visita, el equipo no encontró ni a la víctima ni al sospechoso en la residencia al principio; pero en el segundo intento, los militares lograron rescatar a la joven y sus dos hijos. En dependencias policiales, la joven confirmó los hechos y solicitó medidas de protección contra el hombre.

Ella y sus dos hijos fueron trasladados a Casa Abrigo, un lugar que atiende a mujeres en situaciones de violencia con grave riesgo de vida.