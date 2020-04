¿Pueden multarnos si ha caducado la ITV del coche durante el estado de alarma?

Si mi vehículo tiene que pasar ahora la ITV, ¿puedo hacerlo dentro del estado de alarma?. Y si me caduca la ITV, ¿puedo conducir sin problemas?. Son preguntas a las que hemos querido dar respuesta.

De conformidad con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, la administración ha suspendido los plazos previstos para pasar la Inspección Técnica de Vehículos durante el periodo del estado de alarma, con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio por coronavirus. Esto supone que la vigencia de la ITV queda automáticamente prorrogada hasta que sea posible reanudar las inspecciones.

Por lo tanto, mientras esté vigente el estado de alarma, aquellos que, por necesidad justificada, tengan que ir en coche, no tendrán que preocuparse por circular con la pegatina de la ITV caducada, ni les podrán multar por ello. Esto no significa que no podamos ser multados por circular sin causa justificada y sin seguir las restricciones a la movilidad impuestas.

Tampoco tenemos ninguna obligación de portar un justificante que demuestre que estamos en proceso de realizar la Inspección Técnica de Vehículos, pues la medida aplicada amplía en el tiempo con todos sus efectos la licencia que tenemos en este momento.

Así las cosas, las 8 ITV’s que hay en La Rioja decidieron cerrar, temporalmente. Hoy hemos llamado a la ITV de la empresa Itevefirsa, en el polígono Cantabria de Logroño.

Si ya teníamos cita previa solicitada para este trámite, el Ministerio de Industria está estudiando cómo proceder para no sufrir un colapso por culpa de la gran cantidad de solicitudes acumuladas, e irá informando a los ciudadanos de los nuevos plazos para realizar la ITV. El ticket de compra online no tendrá fecha de caducidad.