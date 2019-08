Los nueve consejeros del Gobierno regional elegidos por la presidenta, Concha Andreu, han tomado esta mañana posesión de su cargo en un acto salpicado por la polémica. Todo viene determinado por un cambio, no del todo explicado, sobre la titular de la Consejería de Podemos en el Gobierno de Andreu, (Participación, Derechos Humanos y Cooperación). Un baile de nombres en la últimas 24 horas que ha terminado con Raquel Romero, diputada de Podemos, y quien ha negociado en los últimos meses con el PSOE, entrando en ese ejecutivo como consejera pero en contra de la decisión del equipo técnico de su partido, -actual órgano de dirección que ya ha pedido por este motivo la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE en la Coomunidad Autónoma, Logroño y Haro. Romero ha reconocido que Podemos La Rioja tendrá que convocar una Asamblea Ciudadana para "hablar de diferentes cuestiones" y ha dicho que su intención es compaginar los cargos de consejera y de diputada regional al no ver incompatibilidad, dado que "no la hay" en los estatutos de Podemos, asegurando esta mañana que el pacto con PSOE en el Gobierno riojano no corre peligro. Fuentes de Podemos a nivel estatal han asegurado este viernes que el acuerdo en el Gobierno de La Rioja está "garantizado", desmintiendo que el pacto estuviera roto, sino que "sigue en pie".

¿Puede el PP recuperar la alcaldía de Logroño?

Esta ruptura, también podía afectar al Ayuntamiento de Logroño, liderado por el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos (UP) (formada por Equo-Verdes y Podemos) y el Partido Riojano. El concejal de Medio Ambiente y portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Logroño, José Manuel Zúñiga (EQUO), ha negado este viernes a Europa Press que se haya producido la ruptura del pacto de Gobierno con el PSOE en el Consistorio de la capital riojana y ha abogado por "hablar como adultos y con sentido común", aunque ha reconocido que, durante esta mañana, no había podido hablar con Amaya Castro, "y hasta que no llegue eso, no se tomará una decisión, pero nuestra intención no es romper ningún pacto", ha insistido el concejal de EQUO.

Tal y como están las cosas, si el PP presentase una moción de censura, apoyada por Ciudadanos, cabrían varios escenarios:

- PSOE y PR votan en contra con el diputado de EQUO (13), el PP y Ciudadanos votan a favor de la moción (13) y el que sobra de Podemos se abstiene. No habría cambio

- PSOE, PR y Podemos votan en contra (14), tampoco habría cambio

- PP y Ciudadanos consiguen el voto a favor de Podemos (14), la única condición para que el ayuntamiento cambiase.