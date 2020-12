45 pueblos de La Rioja superan las dos olas sin contagios de COVID-19

Un total de 45 municipios de La Rioja han conseguido superar las dos olas de la pandemia sin haber registrado ni un solo contagio de covid-19 entre sus vecinos, gracias a cumplir las medidas sanitarias o, simplemente, por la imposibilidad de tener contacto social al tratarse de pueblos muy pequeños.

Estas localidades que han evitado el coronavirus suponen casi el 26 por ciento del total de municipios riojanos y, entre todos, suman una población de 3.475 habitantes, apenas el 1 por ciento de toda La Rioja, de acuerdo con los datos recogidos por Efe.

La población de los pueblos "covid 0", según los datos publicados por el Gobierno riojano a fecha 30 de noviembre, oscila entre los 370 de Santurde de Rioja y la docena de vecinos residentes en localidades más pequeñas, como Torre en Cameros, Valdemadera y Cellórigo.

Estos 45 municipios son: Ajamil, Alesón, Bergasillas Bajera, Bezares, Brieva de Cameros, Cabezón, Canales, Canillas, Cellórigo, Cidamón, Cordovín, Corporales, Daroca, Estollo, Galbárruli, Gallinero, Grávalos, Hornillos, Jalón, Laguna, Ledesma, Mansilla, Matute, Muro de Aguas, Muro de Cameros, Navajún y Ortigosa.

Tampoco ha habido contagios en: Pazuengos, Pedroso, Pinillos, Pradillo, Rabanera, El Rasillo, Robres del Castillo, Sajazarra, San Millán de Yécora, Santurde, Soto en Cameros, Terroba,Tirgo, Torre en Cameros, Torremontalbo, Valdemadera, Ventosa y Ventrosa.

Para Raúl Espinosa, el alcalde de Santurde de Rioja, el pueblo más habitado de todos ellos, la clave ha sido que se han "cuidado mucho", especialmente los vecinos más mayores, que apenas han salido de casa durante los peores días de la pandemia, ha relatado a Efe. Espinosa ha precisado que, durante la pandemia, se han empadronado algunos vecinos más en su pueblo para tener la opción de poder disfrutar de sus segundas residencias en caso de otro confinamiento.

"La gente mayor sale muy poco a la calle, lo justo para hacer alguna compra, y la veintena de niños que asisten al colegio del pueblo se han comportado muy bien", ha asegurado.

En los dos bares de la localidad se han suspendido las cuatro o cinco partidas de cartas que se echaban a diario, ya que, según ha dicho, las cuadrillas han preferido dejar el juego como medida preventiva; y tampoco se ve a tantos vecinos como antes que alternen por los bares.

Durante el confinamiento, el Ayuntamiento repartió mascarillas y se ofreció a facilitar alimentos o medicinas a los vecinos que no pudieran desplazarse. Además, con una furgoneta municipal recorrían las calles con música que difundían con un altavoz, para animar a los niños, y felicitaban el cumpleaños al vecino que tocase, sin importar la edad.

En el pueblo hay dos ganaderos y varios agricultores, pero también hay muchos vecinos que se desplazan a diario a trabajar a Logroño, situado a unos 50 kilómetros, por lo que, en estos casos, han extremado las precauciones para evitar los contagios al tener más contacto social.

En Torre en Cameros no ha habido problema de contagios por aglomeraciones de gente porque hay más vacas que vecinos, "y el ganado no te pega la covid-19", ha bromeado su alcalde, Óscar Sáenz, en declaraciones a Efe. Con apenas "tres familias y un soltero" censados no han tenido problemas "para evitar coincidir", por lo que ha asegurado que a sus convecinos no les ha costado cumplir las medidas sanitarias de prevención para evitar la expansión del virus.

"La clave es no tener contacto social. No hemos hecho nada especial y en el pueblo cada uno va a lo suyo. Yo soy ganadero y me voy al monte con las vacas, allí no hay contagios", ha subrayado. Durante la primera ola, ha recordado que subió una cuadrilla de más de diez personas a limpiar e higienizar algunas calles, que le provocó "cierto temor" por si dejaban el virus en el pueblo.

En Torre en Cameros no hay bar, pero sí cuentan con un centro social, que este año decidieron no abrir para que se reunieran los cazadores participantes en una batida, con el fin de evitar riesgos. "Sentido común y no juntarse, tan fácil como eso para evitar contagios", ha apuntado Sáenz.