El PSOE de La Rioja se levanta de la mesa y rompe la negociación con Podemos para desbloquear la investidura

El PSOE de La Rioja y Unidas Podemos han intentado este jueves, "in extremis", desbloquear la investidura de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, con una reunión que se convocaba tres horas antes de la segunda votación en el Parlamento regional. La reunión, que se ha iniciado a las 10:00 horas, se celebraba después de que, a las 23:00 horas de ayer, tras casi cuatro horas de negociación, las delegaciones del PSOE y UP decidieron retomar este jueves el encuentro al no haber alcanzado un acuerdo.

Finalmente, PSOE y Podemos, han roto las negociaciones en La Rioja asegurando, la formación de Pablo Iglesias, que "los socialistas se han levantado de la mesa", fracasando ese último intento de salvar las negociaciones. Así la reunión ha terminado sin acuerdo y Podemos mantiene su negativa a apoyar a Concha Andreu. La exigencia de Podemos de entrar en el Gobierno autónomo provoca la ruptura de las negociaciones.

La candidata del PSOE a la Presidencia de La Rioja, Concha Andreu, avanzaba ayer miércoles que ofrecía a Podemos la gestión de las políticas de Igualdad y Reto Demográfico, recordando que Podemos "tiene un diputado" en el Parlamento regional, Raquel Romero.

La candidata socialista ha dicho no sentir miedo ante la posibilidad de una repetición electoral, sí ha manifestado que "tengo claro que no se puede gobernar a cualquier precio". "Después de movilizar a la sociedad riojana en las elecciones, y que, después de 24 años de Gobierno del PP, se haya dado un cambio, sería una lástima desaprovechar la oportunidad. Hay que darle un revulsivo a La Rioja y no tenemos más tiempo que perder", ha finalizado Concha Andreu.