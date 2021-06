PSOE, IU y Podemos rechazan que el Parlamento de La Rioja inste a no indultar a los presos del procés

El Parlamento de La Rioja ha rechazado hoy, con el voto de PSOE, IU y Podemos, una proposición no de ley del PP (que sólo ha apoyado Ciudadanos) para pedir al Gobierno de España que no indulte a los presos del procés.

Durante el debate, el portavoz del Grupo Popular, Jesus Ángel Garrido, ha defendido lo "inimaginable" que fue que se declarara, de manera ilegal, la independencia de Cataluña: "Y a esos señores el Tribunal Supremo los condenó a penas no menores", ha dicho.

"Hubo un momento en el que el señor Sánchez estaba en contra de los indultos, porque quería llegar a la Moncloa, y ahora está a favor por mantenerse en La Moncloa", ha relatado.

Ha incidido: "Queremos hacerle entender que no puede comprar su puesto en la Moncloa y hacerle comparecer en el congreso" pidiendo, también, a los diputados socialistas que se saltasen la disciplina de voto.

En este sentido, la proposición no de ley 'popular' pedía instar al Gobierno de La Rioja a que inste al de España a "no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado no sólo nuestra Carta Magna sino, también, otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición".

También, que el Parlamento inste al Gobierno de La Rioja a instar al de España a "comparecer en el Congreso de los Diputados en un pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto a los condenados por la convocatoria de un referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república catalana independiente".

El portavoz del Grupo Socialista, Raúl Díaz, le ha respondido a Garrido: "Yo no sé si los indultos van a ser una buena medida, pero sí sé que hay que explorar todas las medidas posibles para solventar este conflicto".

Así, ha creído que "si contribuye a naturalizar las cosas, bienvenidos sean los indultos". También ha asegurado a los 'populares': "No lo hacen por España, lo hacen por ustedes mismos".

A continuación, la diputada de IU, Henar Moreno, ha rechazado apoyar la proposición por el "rencor y odio que rezuma", recordándoles a los 'populares' que tienen el "récord de los indultos".

Ha acusado a los 'populares de "utilizar un conflicto para intentar acceder al poder". Además, ha creído que el Gobierno de España ha "entendido que hay que estar a la altura del momento; y es el momento de buscar la salida política" al conflicto.

Desde Ciudadanos, el portavoz Pablo Baena ha asegurado haber sentido "bochorno" por Díaz y ha recordado que se trata de "políticos que son unos delincuentes".

Ha creído que el indulto es una idea "desastrosa porque es dar privilegios a golpistas".