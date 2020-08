Proponen para sanción a 162 personas en La Rioja por no usar la mascarilla

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han propuesto para sanción a 162 personas en La Rioja por no usar la mascarilla. Esta información se ha abordado en la reunión que la delegada del Gobierno de España en La Rioja, María Marrodán Funes, ha mantenido con los representantes de Policía Nacional y Guardia Civil para realizar un seguimiento de la situación de seguridad en el contexto de la 'Nueva Normalidad'.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, han destacado el cumplimiento generalizado de la normativa anticoronavirus por parte de los riojanos.

Han informado de la realización de 32 inspecciones a locales abiertos al público (ocio, restauración*) durante la pasada semana que se saldan con 5 propuestas de sanción para los propietarios de los locales. En concreto se han realizado 4 propuestas de sanción por permitir no usar mascarilla dentro de los locales, y 1 propuesta de sanción por no respetar las distancias de seguridad indicadas en la normativa sanitaria.

Durante el mismo periodo se han propuesto para sanción a 162 personas por no usar mascarilla. De las mismas, 88 corresponden a personas que no utilizaban la misma en la vía pública, 49 con personas que no utilizaban mascarilla en locales de ocio o restauración y 33 con personas que no la llevaban en el transporte público.

La Delegación del Gobierno insiste en la necesidad de usar mascarilla y recuerda que estamos a las puertas de fechas tradicionalmente festivas, durante las cuales se deben evitar masificaciones y celebraciones alternativas, durante las que seguirán con intensidad los controles por el uso correcto de mascarilla y el resto de normativa sanitaria.