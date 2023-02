El PP promete una inversión de 32 millones de euros para ayudar a reequilibrar el mercado vitivinícola

El Candidato del PP a la Presidencia de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha comprometido a apoyar al sector vitivinícola riojano “con una inversión de hasta 32 millones de euros en dos años, tanto para ayudar a las bodegas para reequilibrar el mercado, como para contribuir a garantizar contratos plurianuales a los agricultores con precios de la uva con rentabilidad agraria”.

“Así, nuestro planteamiento es que la ayuda de 2023 beneficiaría a 30 millones de litros almacenados en las bodegas riojanas, por un valor de 0,50 y 0,60 euros por litro; mientras que en 2024 se beneficiarían otros 24 millones de litros por el mismo valor.El destino de ese vino, para el que existen varias vías, siempre de acuerdo con lo que decida el sector”, ha apuntado.





Gonzalo Capellán ha plasmado este compromiso hoy, día 27, en rueda de prensa junto a la Diputada Autonómica, Noemí Manzanos, en respuesta al “clamor unánime del sector del vino, agricultores, organizaciones agrarias, bodegas y cooperativas, ante la grave situación actual por la que atraviesa el sector vitivinícola, clave para el conjunto de La Rioja como lo son las industrias agroalimentarias y que no obtiene respuestas ni soluciones por parte del Ejecutivo de Andreu”.

En su diagnóstico de situación, el candidato ha señalado que el sector vitivinícola riojano atraviesa por una situación complicada a causa de situaciones sobrevenidas (heladas, pandemia, guerra de Ucrania o pérdida de cuota de mercado por el Brexit) que ha afectado negativamente a la venta de vino y ha provocado el aumento del stock en las bodegas que ha desequilibrado el mercado. A la par que aumenta el almacenaje de vino en los últimos años se ha producido una caída del precio de la uva que recibe el agricultor. La rentabilidad para el agricultor ha alcanzado un límite que pone en riesgo su propia supervivencia”, ha alertado.

Ante esta situación, el proyecto del Partido Popular da un paso al frente en respuesta a las demandas que nos ha trasladado el propio sector. “Pueden tener la certeza de que vamos a estar a su lado, apoyándoles y ayudándoles, también en las campañas de promoción, y en su apuesta por la calidad y la excelencia, que deben seguir caracterizando al Rioja. Estamos comprometidos a reestablecer la normalidad del mercado. Recogemos el guante ante el Gobierno de Andreu que no está y no sé si se le espera, con medidas serias y no parches parciales que nos abocan a que miles de viticultores tengan la incertidumbre de su vendimiarán o no en septiembre porque las bodegas no les pudieran comprar la uva”.

Por su parte, la Diputada Autonómica, Noemí Manzanos, ha asegurado que “el sector vitivinícola está asustado y hay mucho stock de vino, los precios están bajos y ya hay algunas de las bodegas de Rioja estén pensando no comprar vino este año o hacerlos en porcentajes menores”. Sin embargo, ha asegurado que “el Gobierno de Concha Andreu no ha movido un dedo para equilibrar este problema, poniendo en peligro con su inacción, la viabilidad de todo el sector, de La Rioja y de muchas familias riojanas. Frente a la inacción, el abandono y el ninguneo de Andreu, el Partido Popular ofrece esperanza a los riojanos con un buen Gobierno de Gonzalo Capellán que hará políticas sensatas, meditadas y realistas desde, por y para la agricultura, políticas para reequilibrar el sector y con las que ayudar a nuestros viticultores a vender a mejores precios”, ha destacado Manzanos.

LEGISLATURA EN BLANCO PARA EL CAMPO RIOJANO

La Diputada Autonómica ha criticado que “en el peor momento posible, los gobiernos de Sánchez y Andreu han ninguneado a los agricultores y ganaderos y han limitado sus políticas a la propaganda, el postureo y la foto”.

Por ello, ha afirmado que “esta Legislatura ha sido una legislatura mala, nula y en blanco para el campo riojano”. “Andreu no ha movido un dedo para frenar el brutal descenso de la rentabilidad de las explotaciones riojanas, y lejos de hacer políticas positivas, se ha dedicado a poner palos en las ruedas a los agricultores y ganaderos de nuestra región, anteponiendo los intereses del PSOE, Sánchez y Andreu a los de los agricultores, ganaderos y bodegueros riojanos”, ha afirmado.