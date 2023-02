IU propone un centro de Logroño con cero emisiones de CO2: ¿Qué plantea para conseguirlo?

IU ha propuesto este martes un nuevo plan de movilidad para Logroño que incluya un centro de la ciudad con cero emisiones de dióxido de carbono (CO2) y avance en priorizar el transporte público colectivo, la promoción de la bici, la integración de los barrios y nuevas peatonalizaciones.

IU ha afirmado que “los cambios en la movilidad urbana planteados por el Ayuntamiento no han contado con suficiente participación ciudadana y no han solucionado los problemas de movilidad que sufre Logroño”. “Además, el equipo de Gobierno municipal aún no tiene un plan para reducir las emisiones en el centro de la cuidad, tal y como obliga la normativa europea”, ha añadido en una nota.

Este centro de cero emisiones, ha proseguido, se concretaría en la conexión de las dos grandes zonas peatonales de Logroño, como son el Casco Antiguo y el Paseo de las Cien Tiendas, lo que “generaría un gran espacio único peatonal en todo el centro de Logroño que llegue hasta el río Ebro”.

También ha propuesto “la peatonalización a medio plazo de todo el centro de la ciudad y la creación de nuevos aparcamientos disuasorios gratuitos en torno al centro, que se añadan a los ya disponibles en el Revellín”.

Ha abogado por la utilización del ferrocarril como medio de transporte y de conexión de todo el valle del Ebro, "al modo de un sistema de cercanías con varios apeaderos y frecuencias adecuadas”; así como por “la integración de todos los barrios con criterios ecológicos, de forma especial, con nuevos carriles bici”.

“La conversión de la circunvalación en una gran avenida urbana apta para bicis y peatones, tras la liberación de la autopista; la potenciación del transporte público, ampliando líneas y frecuencias; y un estudio de la municipalización del servicio de transporte público urbano” han sido otras de sus propuestas.