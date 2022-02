Un profesor de gimnasia coge en brazos a un alumno con discapacidad y juntos superan una carrera de obstáculos

Se trata de una historia que está recorriendo el mundo a través de las redes sociales. Un profesor de Educacíón Física que muestra una lección de vida mucho más allá de los ejercicios de gimnasia propios de su materia.

Gean Sampai es un profesor de la región de Londrina en Brasil y cada vez tiene más seguidores en Instagram y TikTok por compartir sus técnicas de enseñanza de educación física con sus alumnos.

Con más de 300.000 seguidores entre todos sus perfiles, el maestro a menudo habla de la necesidad de la inclusión social en las aulas. Pues bien, su último vídeo se ha viralizado con unas imágenes que emocionan.

Y es que, es mucho más allá que un profesor para Heitor, un estudiante discapacitado que disfruta de su asignatura de gimnasia como todos los demás gracias al inestimable esfuerzo del docente.

Así lo ha difundido, a través de Twitter @GoodNewsMoveme3:

This teacher makes sure his student Heitor, who has a disability, enjoys recess like everyone else.



The smile at the end... pic.twitter.com/erbZZvuUfT