Las Primeras Comuniones comienzan en La Rioja: Lo importante en ese día tan especial está en el sacramento

D. Miguel Ángel Martínez, secretario canciller y responsable de catequesis de la Diócesis / Remedios Martínez, catequista en la parroquia San Pablo, Logroño

D. Miguel Ángel Martínez, secretario canciller y responsable de catequesis de la Diócesis / Remedios Martínez, catequista en la parroquia San Pablo, Logroño

Este fin de semana comienzan las primeras comuniones de 2024 en La Rioja, donde se espera que alrededor de 1.100 niños y niñas reciban el sacramento. La cifra refleja un notable descenso respecto a años anteriores, una consecuencia directa de la baja natalidad que se constata en las parroquias de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. A pesar de la disminución de alumnos en las aulas de catequesis, la preparación se mantiene con la misma emoción y significado de siempre.

Una catequesis adaptada a los nuevos tiempos

Para llegar a este día, los niños de 9 y 10 años han completado una preparación de dos años que requiere que estén bautizados y se hayan confesado. Don Miguel Ángel Martínez, secretario canciller y responsable de catequesis de la diócesis, explica en COPE Rioja que el modelo de catequesis familiar con apoyo de los padres sigue siendo la base. Sin embargo, reconoce que los catequistas se enfrentan a nuevos desafíos, como la dificultad para captar la atención de los niños. "Hay que buscar actividades más dinámicas para captar esa atención que a veces, pues cuesta", señala Martínez, mencionando que se intenta realizar sesiones en el exterior siempre que es posible.

COPE Las catequesis evolucionan en la preparación de los niños pero la esencia de lo importante sigue vigente

El objetivo de esta formación no es solo preparar para un día, sino fomentar una relación duradera con la fe. Según Martínez, se busca que los niños descubran a Cristo "como un compañero que camina con ellos". La meta final es evitar que la celebración se quede en una anécdota. "La finalidad es que no sea simplemente una primera y única comunión, sino que sea una primera, segunda, tercera y un incorporarse a una comunidad parroquial", afirma el responsable de catequesis.

La finalidad es que no sea simplemente una primera y única comunión, sino que sea una primera, segunda, tercera y un incorporarse a una comunidad parroquial" Don Miguel Ángel Martínez Secretario canciller y responsable de catequesis de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

El reto: centrarse en lo espiritual

Remedios Martínez, catequista en la parroquia de San Pablo de Logroño, subraya la importancia de adaptarse a las inquietudes de los niños. "Hay días que no puedes hacer esa clase, pues porque realmente los niños te han pedido otro tipo de tema y hay que adaptarse también a lo que ellos les interroga", comenta. Explica que a menudo surgen preocupaciones personales que los niños necesitan compartir, y el catequista debe ofrecerles esa confianza y acompañamiento.

En las catequistas, a menudo, surgen preocupaciones personales que los niños necesitan compartir Remedios Martínez Catequista en la parroquia San Pablo de Logroño

COPE Los catequistas trasladan a los pequeños la esencia del sacramento

La catequista también distingue entre la tensión de los preparativos externos y el verdadero sentido del sacramento. Mientras los padres y los niños sienten "los nervios" por "las fotos, los vestidos y esas cosas", la labor del catequista es transmitir "esa paz interior". El foco, insiste, está en lo esencial. "Para el catequista lo importante es que encuentren y que descubran que Jesús es el mejor amigo que van a tener en su vida", concluye Remedios.