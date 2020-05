El presidente de la SD Logroñés espera que el viernes se confirme que son campeones de la Tercera riojana

En deportes COPE Rioja, hemos hablado hoy con Eduardo Guerra, presidente de la SD Logroñés, campeón del grupo XVI de tercera división, aunquedeberá esperar hasta el viernes cuando se resuelva la impugnación presentada por el Varea. Ambos equipos terminaron igualados a puntos y el conjunto de la barriada logroñesa presentó una impugnación por esa decisión.

Eduardo Guerra esta a la espera de una reunión que se puede celebrar esta misma semana entre los cuatro equipos (SDL, Varea, Casalarreina y Arnedo) y la Federación riojana para conocer los posibles detalles respecto a la disputa del play off de ascenso a segunda división B.

El conjunto logroñes esta ahora preparando todo el material sanitario necesario para la vuelta a los entrenamientos, aunque “no creo que entrenemos hasta que se entre en la fase 3, así podremos entrenar todos juntos. Ahora los chicos ya lo están haciendo de forma individual, estamos mirando donde podremos realizar esos entrenamientos”. Además, se encuentran pendientes de dónde, cómo y quién pagará los test que se tienen que realizar los jugadores.

Ayer la asesoría juridica de la RFEF remitió una nota aclaratoria a la famosa circular 71, en la que se eximia a la federación de cualquier responsabilidad a causa de la situación sanitaria existente. En esa nota, la RFEF asegura que se ha realizado una interpretación errónea y que asume todas las responsabilidades que le son propias en su condición de entidad organizadora de todas las competiciones oficiales.

Respecto a esta aclaración Guerra, mostraba sus dudas “hay mucha suspicacia. Se dice una cosa, pero a la hora de tener un problema...lo que está escrito, escrito está. Hay muchas versiones y la gente esta un poco escamada. Hacemos esto por amor al arte y si hay algún problema no puede recaer sobre nosotros”.

Si se disputase el play off, la SD Logroñes se enfrentaría al Arnedo y el Varea ante el Casalarreina. Los vencedores de las eliminatorias pasarían a la final y el campeón ascendería a Segunda B. Si la SD Logroñés no lograse el ascenso, tendría una repesca ante el resto de los campeones no ascendidos.