El presidente del Parlamento de La Rioja la vuelve a liar y carga contra familias de la concertada: "zánganos"

El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, cuestionó al Rey, "ha llegado la hora de que Felipe VI se desmarque públicamente de esta derecha fascista, o tal vez sea el momento de que España se pronuncie sobre su futuro en las urnas", escribía este pasado mes de enero:

La derecha utiliza constantemente en sus discursos al Rey contra la democracia.

García ya dio por muerta la Monarquía, en junio de 2014, siendo diputado regional y concejal por el PSOE en Calahorra. "A Rey muerto República puesta", titulaba en un artículo de opinión, publicado en su Blog personal 'Como Puños.2'. Fue tras la abdicación del rey D. Juan Carlos de Borbón cuando al hoy presidente del Parlamento regional se le antojó "imprescindible que la sociedad se pronuncie ante un relevo en la jefatura del Estado". García opina que "los ciudadanos tenemos el derecho de decidir incluso por encima de la Constitución de 1978 quien es la persona que ostenta el mayor de los cargos".

Cree Jesús María García que "España es un país donde a los muertos se les adula, y un rey que abdica es un rey que muere". En 2014 el presidente del Parlamento de la Rioja ya escribía "ha llegado el momento de restablecer el orden usurpado y devolver el poder al pueblo".

Este pasado domingo, una multitudinaria manifestación en coche ha sido la respuesta que han dado, en La Rioja, las familias de los colegios concertados ante la decisión del Gobierno riojano (PSOE y Podemos) de suprimir diez aulas concertadas en ocho centros. Se sumaban hasta 2.000 vehívulos en la multitudinaria caravana.

El presidente del Parlamento riojano ha cargado ahora contra esta movilizaciones de la concertada en su blog, sobre los que llega a apuntar que no sabían por qué se manifestaban. Escribe, Jesús María García, que la manifestación fue "en modo ultra", como hace la ultraderecha y les acusa de "contaminar la atmósfera de la ciudad de Logroño con las innecesarias emisiones de los motores de sus coches", además de llamarles vagos, "es más cómodo. No lo voy a negar. Vas sentado. Eso sí. No hay que andar. Es una modalidad ideal para zánganos", apunta.