IU presenta a su candidata a la alcaldía de Logroño

La maestra de educación Primaria, Eunate García Miguel, (37 años) es la candidata de Izquierda Unida para optar a la alcaldía de Logroño en las próximas elecciones de mayo. Un cargo que, como ha indicado, asume "con cuerpo y alma" para implementar en la capital riojana "políticas en favor de la mayoría y con especial atención a colectivos vulnerables".

Eunate García ha celebrado hoy su primera rueda de prensa como candidata junto a la diputada de IU, Henar Moreno, y el coordinador regional, Diego Mendiola.





La candidata ha asegurado que da el paso "porque en los últimos cuatro años se ha impedido la presencia constitucional en el Consistorio como nos correspondía dentro de la coalición en la que concurrimos".

En la actualidad, ha dicho, "es hora de que las propuestas de IU tengan su lugar en el Ayuntamiento y es hora de avanzar en los derechos de la mayoría".

También "es hora de implantar medidas con una perspectiva global, ecologista y feminista". La candidata ha indicado que ya tienen abiertas diferentes líneas de trabajo desde el área de medioambiente y sostenibilidad, comercio, transporte, protección animal, acceso a la vivienda y habitabilidad, recuperación de los servicios municipales públicos, promoción cultural y ocio juvenil o fomento del empleo, entre otras. Como ha reconocido "hoy doy la cara por una organización que me ha demostrado que tiene conciencia y tiene clase. Una organización formada por personas de gran corazón y con ganas de luchar y de cuidar". Una organización "que nació de la confluencia y que sigue trabajando con ánimo de integración pero sin vender sus principios a nadie, por nada". Además ha destacado el trabajo de IU en el Parlamento de La Rioja y en aquellos ayuntamientos con representación. "Nuestra política nace del sentir personal y colectivo". En estos momentos, ha dicho, "IU parece ser la única alternativa de izquierdas real para nuestra ciudad y cuento con un proyecto de profunda vocación de cambio que iremos avanzando para salir con fuerza en las próximas elecciones".

COALICIÓN

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, y de cara a los próximos comicios del mes de mayo, Henar Moreno ha tomado la palabra para asegurar que hay una voluntad entre ambas organizaciones -refiriéndose a Unidas Podemos- "de concurrir conjuntamente" a las próximas elecciones municipales y autonómicas y el acuerdo está "prácticamente cerrado" y, posiblemente, "se anunciará en los próximos días".

Aún así, ha indicado, "creemos que es importante mantener la esencia y entidad de todas las entidades que conformen la coalición. Queremos superar e ir más allá de las dos organizaciones. Eso solo no servirá si no somos capaces de aglutinar a distintos movimientos sociales y colectivos y personas que se integren para cambiar políticas". Todo porque, como ha dicho, "no somos nada sin la gente que defina las políticas. El valor de lo colectivo está por encima".

Así ha afirmado "creo que el acuerdo se anunciará en breve para seguir sumando en los próximos meses pero si no se culmina tenemos unas candidaturas de peso y con entidad suficiente para poder obtener esa representación". Finamente, y si esa coalición se produce, Moreno ha dicho que las posiciones se articularán en dicho acuerdo. "No vamos a poner vetos a nadie ni romper nada por un tema de puestos".

EUNATE GARCÍA

Eunate García, nacida en Logroño, es funcionaria de carrera. Maestra de educación Primaria en el CEIP Madre de Dios de Logroño y presidenta de la Junta de Personal Docente de la Educación Pública de La Rioja en representación de CCOO. Además, es militante de IU en Logroño, habiendo participado activamente en las áreas de juventud, mujer y ALEAS. También es activista en Marea Arcoíris y en asociaciones y movimientos feministas y ecologistas.