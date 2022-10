Los premios Best Of Wine Tourism 2023 se entregan el 27 de octubre en Bodegas Vinícola Real (La Rioja)

La vigésima edición de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino Bilbao-Rioja se celebrará el jueves 27 de octubre en Vinícola Real-200 Monges (Albelda de Iregua, La Rioja). Esta bodega fue la ganadora del Premio Best Of Wine Tourism Internacional 2022.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja preside el comité organizador del evento de entrega de premios de este año y son convocados conjuntamente con las Cámaras de Bilbao y Álava, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

Veintiocho empresas optan al prestigioso reconocimiento Best Of Wine Tourism en siete categorías: Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

Candidaturas: 28 proyectos

De las veintiocho empresas aspirantes al Best Of Wine Tourism 2023, ofrecen su proyecto candidato en La Rioja: Bodegas Montecillo, Bodegas Manzanos Haro, Bodegas Altanza, Hostería San Millán, Conde de los Andes, Nublo, Bodegas Ramón Bilbao, Viñedos de Sonsierra, Santa María Briones Hotel, Bodegas Beronia, Zinio Bodegas, Echapresto Eventos, Bodegas Corral, Bodegas Faustino Rivera Ulecia, Aitor Esnal Restaurante, Compañía de Vinos Vintae y Marqués de Murrieta.

En Álava, optan a los premios Best of las siguientes empresas: Bodega Don Balbino, Hotel Eguren Ugarte, Bodegas Baigorri, Comercial Artevino y Viñedos (Bodegas Izadi), Restaurante El Puntido, Bodegas Lozano, Anmi Laguardia (Hospedería Los Parajes), Bodegas Araico, Esférica Rioja Alavesa, Bodegas Javier San Pedro Ortega y Mayor de Migueloa.

El jurado está formado por profesionales de reconocido prestigio en el área gastronómica, ocio-viajes y agencias de turismo, quienes han seleccionado y examinado los proyectos finalistas de entre los presentados al certamen.

Best Of Wine Tourism Internacional y GWC Annual Conference

Los ganadores se darán a conocer en el mismo acto de entrega de los premios, que completa una primera fase local. Posteriormente, se optará al Best Of Internacional con los candidatos de las otras diez sedes de la red mundial.

Este reconocimiento será entregado en el curso de la Conferencia Anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que tendrá lugar en Mendoza, Argentina, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de este año.