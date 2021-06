El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Jesus Ángel Garrido, ha pedido al consejero de Educación, Pedro Uruñuela, que "diga públicamente si está o no de acuerdo con la propuesta deIzquierda Unidade reducir la asignatura de Religión a la mínima expresión".

En el marco de las comparecencias de expertos que se están desarrollando en la Cámara riojana ante la Proposición de Ley sobre Enseñanza de Religión y sus Alternativas, Garrido ha visto "un ataque evidente a la libertad de educación". El responsable 'popular' ha considerado que esta proposición de ley "atenta sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones" y ha recordado la "obligación" de las instituciones "de proteger este derecho". Por eso, ha requerido al Gobierno de La Rioja que "en esta cuestión no se ponga de perfil" y ha solicitado a Uruñuela "si quiere que se ponga en marcha ya el próximo curso 2021-22" la reducción de esta asignatura.

El portavoz del PP también se ha preguntado qué harán los profesores que, durante este curso, están impartiendo la asignatura de Religión. Tras el trámite de expertos, se abrirá el de enmiendas parciales de los grupos parlamentarios y Garrido ha visto que "existe una voluntad por parte de Izquierda Unida de acelerar este proceso". A su juicio, si entra en vigor el próximo curso, sería "un dislate".

CONCAPA y ANPE

A iniciativa del Grupo Popular, este lunes han comparecido ante la comisión el presidente nacional de Concapa, Pedro José Caballero, y el secretario estatal de Acción Sindical de ANPE, Ramón Izquierdo.

Caballero ha defendido que “las familias tenemos derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos” y ha pedido a los poderes públicos que “se tenga en cuenta” a los padres a la hora de tomar decisiones en materia educativa. De igual modo, ha opinado que “la asignatura de Religión tiene que estar presente en las aulas”. Además, ha mostrado la preocupación de CONCAPA porque “se limite la libertad de las familias” en materia educativa, como está ocurriendo en La Rioja desde que gobierna Concha Andreu. De igual modo, ha reclamado un “gran pacto educativo por la enseñanza de este país”, de manera que “las familias no estemos siempre en el punto de mira de si nos quitan o no nos quitan, si elegimos concertada o pública y estar en una guerra que no lleva a ningún sitio”.

Por su parte, Ramón Izquierdo ha asegurado que la aplicación de esta proposición de ley “supondrá despidos entre el profesorado de religión, ya que van a ver reducidos sus contratos de manera importante, pero también del profesorado que imparte la alternativa de Filosofía en Secundaria, ya que va a provocar que haya menos contrataciones de interinos y reducciones de jornada”. “Creemos que hay que verlo con una visión global, porque si quitamos horas de una materia no sabemos dónde van a ir. Y meter la educación en la batalla política es algo que no nos gusta”, ha relatado el representante de ANPE.