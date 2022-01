La entidad financiera Cajamar patrocina cada miércoles en COPE Rioja la noticia agroeconómica de la semana. Y en este 12 de enero ha informado de que sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo sobre el Convenio Colectivo Estatal de Industrias Lácteas, por el que se incluye una subida salarial ligada al IPC real con un incremento a cuenta del 1% para 2022, 2023 y 2024.

Asimismo, el texto recoge una subida salarial del 3,5% en 2021, en el que se pagarán atrasos desde el 1 de enero del 2,5% al haber dado ya un 1% a cuenta. Los atrasos para el periodo 2022-2024 quedarán topados al 2,5% en cada año. La diferencia entre el IPC real del año 2021 y el 3,5% abonado en ese año incrementará, al 50% cada año, las tablas provisionales y definitivas de los años 2022 y 2023.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, de 2021 a 2024, y amplía su cobertura a la elaboración de postres lácteos. El texto afecta a a cerca de 20.000 personas trabajadoras y a más de 1.000 empresas del sector.

Respecto a las licencias, éstas comenzarán el primer día laborable para la persona trabajadora posterior al hecho causante. Se extienden las licencias a las parejas de hecho y se creará una nueva bolsa de 16 horas anuales para ir al médico o acompañar a familiares y personas dependientes. Por su parte, el día de asuntos propios por justificada urgencia desaparece y se pasa de 2 a 3 días de asuntos propios sin justificación.

Otra de las mejoras de este preacuerdo del convenio es la subida en los pluses. El plus de domingos y festivos pasa de 46,36 euros a 60 euros, el plus de Navidad y Año nuevo pasa de 61,81 euros a 120 euros, mientras que el Plus de nocturnidad tiene un incremento de recargo del 25% al 30%. Además, con este preacuerdo se crea un nuevo plus de ayuda a personas trabajadoras con descendientes con discapacidad de 70 euros.

También se incrementan las horas extras que a partir de 2022 tiene un incremento del recargo del 50% al 75% y a partir de la publicación en el BOE, o como muy tarde a 1 de julio de 2022, se incrementa la compensación por descanso de 1 hora por 1 hora, a 1 hora por 1 hora y 45 minutos.

Otros de los acuerdos de este preacuerdo del Convenio es que el seguro colectivo por contingencia común asciende de 20.000 a 22.000 euros desde la publicación en el BOE y a 24.000 euros desde el año 2023. También se incluye la posibilidad de acumulación anual de las horas sindicales.

Y en lo referente a la acumulación por lactancia, este preacuerdo recoge que se podrá acumular, a solicitud de la persona trabajadora, en jornadas completas a razón de 1 hora diaria por cada día de trabajo efectivo hasta los 9 meses. También se incluyen nuevos artículos sobre la desconexión digital, el registro de jornada y el teletrabajo.