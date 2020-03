Posibilidad de residencia y manutención para las mascotas cuyos dueños estén afectados por el coronavirus

Vetersalud ha habilitado un fondo asistencial gratuito con 10.000 euros para la atención de mascotas cuyos dueños no pueden encargarse temporalmente de ellos, debido a que están afectados por coronavirus o por las medidas adoptadas para hacerle frente.

La red de clínicas Vetersalud pone a disposición de todos los dueños de mascotas de toda España la posibilidad de una residencia y manutención de su mascota de forma temporal con el objetivo de ayudarles a cuidar de ella durante estas circunstancias tan especiales.

José Antonio Carrillo, director veterinario de Vetersalud Asís de Logroño, nos ha explicado en COPE Rioja en qué consiste este fondo.

Para más información se ha habilitado un correo electrónico: info@vetersalud.com.

Tanto profesionales sanitarios como la Organización Mundial de la Salud han indicado que, por el momento, no existen evidencias científicas de que las mascotas como perros o gatos puedan padecer o transmitir este virus; y de hecho, recuerdan que aunque exista un coronavirus canino, no es el coronavirus Covid-19.

En relación a esto, la Real Sociedad Canina ha lanzando un comunicado en el que solicita no poner mascarillas a los perros para protegerlos del Covid-19, ya que con ello solo se consigue estresarlos. No obstante, "este hecho no exime de lavarse las manos bien después de tocarles y no frotarse los ojos o la nariz", explica la RSCE.

Así, se debe proceder con la mascota “con absoluta tranquilidad y normalidad", aunque aumentando las medidas de higiene que están señalando.

Es importante que se tomen estas precauciones para intentar frenar la transmisión del virus. Por lo demás, la vida con la mascota será absolutamente normal, ya que estas no son portadoras del Covid-19.

- No poner mascarillas a los perros

- No practicarles tests para comprobar si están enfermeros.

- Lavarse bien las manos después de tocarles y antes de darles de comer.

- Desinfectar el material correctamente

¿Qué hacer con los perros y gatos en caso de dar positivo de coronavirus?:

En el caso de que una persona de positivo por coronavirus y tenga perros u otras mascotas en casa, esta sociedad recomienda que se dejen a los perros al cuidado de una persona que esté sana.

En esta situación, el cuidador temporal deberá tomar también una serie de precauciones, como tener comederos y bebederos nuevos para la mascota y no llevar los de su casa, pues pueden estar infectados por el virus de la persona en cuestión.

En cuanto a la correa y otros materiales que hayan estado en contacto con la mascota, conviene lavarlos y desinfectarlos. Otra opción es desecharlos y comprar otros completamente nuevos.

Cuarentena y perros en casa

En caso de que no haya más remedio que mantener al animal en casa porque nadie puede hacerse cargo de él, los veterinarios recomiendan tomar con ellos las mismas precauciones que con las personas. En este sentido:

- Evitar el contacto estrecho

- Llevar puesta la mascarilla en presencia de la mascota

- Lavarse con mucha frecuencia las manos

En el caso de que haya que llevar el perro al veterinario, conviene llamarle antes para informarle de la situación y que él decida cómo se debe proceder. La recomendación habitual es que se le atienda fuera del horario habitual de consulta, para no coincidir con muchas personas en el mismo entorno, o que acuda sin la compañía del tutor.

Así que ante estas situaciones, Vetersalud propone esta solución.