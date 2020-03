¿Por qué la restricción del tráfico aéreo por coronavirus perjudica la fiabilidad del pronóstico del tiempo?

La pandemia mundial provocada por el coronavirus está extendida ya por todo el planeta menos por la Antártida. Esta crisis está provocando también alteraciones en la meteorología y afecta, de forma indirecta a las predicciones a consecuencia de las restricciones al tráfico aéreo, ya que los aviones recogen datos de la atmósfera, según advierte el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas de Medio Rango (ECMWF).

Este es el modelo de referencia que se utiliza en Europa y que, según explica el portal meteorológico Meteored, HRES-IFS (ECMWF), está afectado indirectamente por el coronavirus ya que se ha reducido en un 65 por ciento los datos y observaciones meteorológicas que recogen los aviones en su tránsito entre Estados Unidos y Europa, por las restricciones establecidas entre ambos continentes por la pandemia. El 23 de marzo, el número de informes de aeronaves sobre Europa recibidos y utilizados se redujo en un 65 por ciento en comparación con el 3 de marzo, cuando todavía no estaban vigentes las restricciones aéreas. Además, a nivel mundial la reducción fue de un 42 por ciento entre el 23 de marzo y el 3 de marzo.

(Cobertura europea de AMDAR, 23 de marzo de 2020)

Asimismo, también observa de una reducción general en la densidad de informes entre el 2 de marzo y el 23 de marzo, particularmente en Italia y partes de Europa del este, según datos de Eumetnet. Precisamente, señala que las aerolíneas de Estados Unidos proporcionan muchos informes, sobre todo de su territorio, mientras que los programas e informes de los aviones europeos, coordinados por EUMETNET fueron particularmente afectados la semana pasada aunque también señala que otros programas han disminuido sustancialmente en los últimos días, según el centro europeo ECMWF.

El gerente del programa EUETNET Abo, Steve Stringer, alerta además de que la información más reciente disponible de las aerolíneas, sugiere que la cobertura europea de AMDAR se reducirá en un 65 por o más, durante el próximo mes, que actualmente se espera que continúe durante el verano. La reducción de datos y cobertura geográfica podrían reducirse en las próximas semanas en otras áreas del mundo. Desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), Christopher Hill avisa de que están anticipando una reducción sustancial en la disponibilidad de los datos de AMDAR de los EE.UU. Para continuar en las próximas semanas, lo que probablemente generará alguna medida de impacto en la producción de nuestros sistemas numéricos de predicción del clima, añade. En la misma línea, el programa australiano AMDAR podría verse afectado porque se espera pronto un cambio significativo, ya que la aerolínea Qantas está suspendiendo todos los vuelos internacionales desde finales de este mes y está reduciendo los vuelos domésticos en Australia en un 60 por ciento, según expone Douglas Body, de la Oficina Australiana de Meteorología (BoM).

Para la ECMWF, los estudios de sensibilidad demuestran que eliminar todos los datos de la aeronave degrada los pronósticos de viento y temperatura de corto alcance en esos niveles hasta en un 15 por ciento, con degradaciones significativas en todos los rangos de pronóstico de hasta siete días.

Imágenes de Flightradar muestran cómo ha caído el número de vuelos en el mundo por la pandemia:

Airspace over southeastern parts of Europe today at 08:45 UTC time. February 26th vs March 25thhttps://t.co/WmZ6XtUYpX pic.twitter.com/UQ6gcEiBu8