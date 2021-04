La empresa de turismo activo 'DaniTguía' te permite descubrir parajes de La Rioja como nunca antes lo habías hecho.

Lo sabe bien Dani Arrea, técnico deportivo de media montaña, además de monitor de esquí, guía de montaña titulado y buen conocedor de los montes y rutas senderistas de nuestra Comunidad Autónoma, especialmente de la zona de Ezcaray, muy atractiva y recomendable en cualquier época del año, tal y como nos ha explicado este mediodía en Cope Rioja.

Senderismo, raquetas de nieve o rutas en bicicleta de montaña son algunos de los servicios que ofrece esta experimentada empresa de turismo activo de Ezcaray, que también ha trabajado intensamente durante la Semana Santa gracias a la movilidad de los riojanos por su región.

¿Por qué contratar un guía de montaña?

Contratar los servicios de un guía de montaña no sólo garantiza la seguridad de tu excursión. También te permite disfrutar más intensamente de tu experiencia en la naturaleza.

La seguridad es muy importante. La mayoría de accidentes ocurren en actividades consideradas fáciles o poco difíciles. "No es de extrañar, ya que casi el 50 % de los accidentados poseen una experiencia que podríamos considerar como baja o nula", explican en la web DaniTguía. "Es evidente que la contratación de guías de montaña ayudaría a disminuir el número de accidentes. Un profesional proporcionará seguridad en el recorrido, escogiendo la actividad acorde al nivel físico y técnico del cliente, asesorándole con el equipo y material adecuado y asegurándole en los terrenos donde se sienta inseguro. De todas formas debemos ser conscientes de que el riesgo cero no existe. El guía puede minimizar el riesgo, pero no puede eliminarlo completamente", precisa Arrea.

"Un guía nos enseñará a conocer la montaña y el medio natural en el que nos movemos, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Una de las funciones más importantes del guía es la pedagogía y la enseñanza. Con sus consejos aprenderemos mucho más rápido y con mayor seguridad las técnicas necesarias para iniciarnos y progresar mejor".

"El Guía -añade Arrea- diseña los itinerarios y por su experiencia es capaz de adaptarlos al grupo, gestionar el ritmo, el tiempo y el riesgo, asegurando que se cumpla el programa previsto. Organizará la actividad, se ocupará de reservar los refugios, preparar el material y equipo necesario…"

Siempre debemos exigir al guía de montaña que contratemos la titulación que acredite su formación y nivel técnico. Un Guía de Montaña es un Técnico Deportivo de Montaña, titulación otorgada exclusivamente por el Ministerio de Educación.

Todos los guías que forman parte de la AEGM (Asociación Española de Guías de Montaña) cuentan con titulación oficial reconocida, que les acredita para la realización de labores de guiado en el medio natural.