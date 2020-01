La Policía pretende tomar hoy declaración a la madre de la menor muerta en un hotel de Logroño

Antes de pasar a disposición judicial, una vez esta tarde se cumpla el plazo si el juez de manera extraordinaria no lo prorroga, la Policía pretende tomar declaración a la madre de Carolina, la menor muerta en un hotel de Logroño. Adriana Carolina Ugueto está detenida en la unidad de Psiquiatría del Hospital San Pedro y apenas se comunica aunque niega haber "cometido un acto delictivo" y dice que Carolina "se ha muerto", no que la ha matado.



La madre de la pequeña está más bien ausente, como si no hubiera cometido nada. Aunque no se conoce a quién ni cuándo ha afirmado que "dice que ha fallecido". Tiene una actitud evasiva y poco colaborativa.

En cuanto a las cartas encontradas en la casa de la madre, son como un testamento en las que ésta y su madre mostraban su voluntad de quitarse la vida. No obstante, no hay datos incriminatorios con respecto a lo que le ha podido pasar a la niña. Sí que se observa que hay un problema, hacen referencia a la niña, pero no son incrimitorias en cuanto a que vayan a hacer un daño a la niña.

En ellas se relata un proceso de separación traumático en el que la madre no admite que el padre tenga la custodia y no lo supera. En cuanto a la autopsia de la abuela, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Ebro, todo apunta a que es un suicidio.

Con respecto a la autopsia de la menor, no consta alguna patología, aunque les consta a los miembros de la investigación que la madre dio a entender en el municipio de Haro que la niña estaba enferma, pero no consta con seriedad. La primera denuncia, ante la Guardia Civil, la puso el padre, cuando la madre, el domingo, no entregó a la niña por incumplimiento de régimen de visitas. No obstante, minutos antes, el hermano de la madre también acudió a la Guardia Civil para avisar, sin denuncia, que no sabía dónde estaban su hermana, su madre (la abuela) y la niña.