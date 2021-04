Detenido un vecino de Logroño de 75 años por la presunta estafa a una empresa de Portugal

La Policía Nacional ha identificado a un hombre, de 75 años de edad y con domicilio en Logroño, sin antecedentes penales, como uno de los presuntos autores de una estafa a una empresa portuguesa por valor de 26.000 euros.

El delito se realizó a mediados de enero del pasado año, mediante el método de engaño conocido como “Typesquatting”, consistente en registrar dominios muy similares al legítimo, de forma que induce a engaño en el receptor del correo, según ha informado la Jefatura Superior de La Rioja.

Mediante un ataque sofisticado de carácter técnico informático, denominado “man in the middle”, los autores accedieron a información confidencial de dicha empresa ubicada en los servidores de correo electrónico. La responsable de contabilidad de la empresa, ubicada en Portugal, recibió un correo electrónico por parte de una empresa cliente. En este correo, le indicaba y remitían el extracto bancario de laoperación de dos facturas pendientes de pago, y se comprobó posteriormente que la cuenta bancaria donde había sido trasferido el dinero no se correspondía con la cuenta bancaria legal.

El ataque “man in the middle” es muy popular entre los ciberdelincuentes por la cantidad de información a la que pueden llegar en caso de éxito. Tras diversas indagaciones de la Policía, los autores se hicieron pasar por supuestos empresarios y lograron que la empresa portuguesa realizara transacciones comerciales, dos facturas pendientes de pago con una mercantil de Reino Unido a otras cuentas bancarias de este mismo país.

Ante este tipo de estafas, la Policía alerta que es fácil suplantar correos electrónicos de empresas legítimas, cambiando tan solo un carácter de un dominio de un correo, de forma que no levante sospechas. Por ello, aconseja a las empresas que realicen una serie de comprobaciones sencillas, previa al pago de importes de elevada cuantía.