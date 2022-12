La Policía Nacional aumentará su presencia en zonas comerciales de Logroño en Navidad

La Policía Nacional incrementará su presencia en zonas comerciales de Logroño durante las fechas navideñas, tanto con agentes uniformados como de paisano, con el fin de garantizar la seguridad en lugares de gran afluencia de personas para realizar compras.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, ha presentado la campaña "Comercio seguro" junto al jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Eliseo Gómez, y al subinspector de Seguridad Ciudadana, Guillermo Serrano. Arráiz ha incidido en que ya desde el puente de La Constitución está en marcha un operativo especial en las zonas de mayor afluencia de personas en Logroño con el fin de "garantizar la seguridad del comercio y sus clientes frente a potenciales amenazas de delincuencia" que pueden dar lugar a robos o fraudes, entre otros problemas.

Además, ha detallado, dentro de esta campaña se va a repartir una guía a los comercios con una serie de recomendaciones para los comerciantes, para que tengan pautas de cómo actuar ante la sospecha de están sufriendo un delito.

El Jefe de Operaciones de la Policía Nacional de La Rioja ha detallado que este operativo se repite cada año en estas fechas desde 2013 y ha detallado que además de reforzar la vigilancia en zonas comerciales también se hace en lugares donde los establecimientos almacenan más mercancía que la habitual. Además, dentro de la campaña, algunos agentes han mantenido contactos con colectivos de ciudadanos y de comerciantes para después incorporar algunas de sus ideas al operativo.

Por otro lado, ha especificado que este operativo será mayor en las horas de más afluencia de personas a las zonas comerciales y ha explicado que la Policía Local de Logroño también es partícipe de esta actuación.

Entre los principales problemas que han detectado en ediciones anteriores están los hurtos de ropa o las apropiaciones indebidas de móviles o carteras que algunos clientes se dejan por un descuido en el interior de establecimientos.

Por otro lado, Serrano, ha detallado que la Policía también hace hincapié en la prevención de delitos en el comercio en internet durante estos días y para ello van a difundir una serie de vídeos cortos con consejos, como el no dar datos bancarios en direcciones no conocidas, no comprar a través de redes públicas o no hacer transferencias a páginas no seguras, entre otros.