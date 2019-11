La Policía Local de Logroño detiene a tres conductores por cuadruplicar la tasa de alcohol

La Policía Local de Logroño detuvo, el pasado fin de semana, a cuatro conductores por delitos relacionados con la seguridad vial.

Tres de los conductores detenidos lo fueron por conducir bajo los efectos del alcohol con índices que cuadruplicaban la tasa legal permitida de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Un cuarto conductor fue detenido por conducir sin haber obtenido nunca ningún permiso de conducir. Todos ellos, fueron citados en el Juzgado para la celebración del correspondiente juicio rápido.

Además, otra persona resultó detenida por violencia de género por malos tratos hacia su pareja.

Los agentes de la Policía Local de Logroño también procedieron a la clausura de un local que de madrugada vendía comida para llevar y carecía, tanto de permiso, como de las medidas higiénicas elementales. Los agentes policiales se incautaron de género alimentario en condiciones de conservación deficientes.

Tras recibir diferentes llamadas al número de teléfono 092, la Policía Local de Logroño realizó otro tipo de actuaciones. Además de las asistenciales (por caídas o enfermedad, objetos que caen en la vía pública y causan daños, etc.), se actuó en peleas y problemas de convivencia (en total, 12 intervenciones); en once relacionadas con ruidos y molestias entre vecinos; en cinco pequeños hurtos, sobre todo cazadoras y bolsos en zonas de discotecas; y en otras relacionadas con el ocio nocturno de los jóvenes, con seis actuaciones en las que se identificó a varios menores de edad que vaciaban extintores en garajes y comunidades de vecinos, personas que orinaban y ensuciaban la vía pública o no recogían las deposiciones de los animales de compañía.