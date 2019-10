La Policía detiene al gerente y agente, padre e hijo, de una conocida Agencia de Viajes de Logroño por estafa

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, han detenido al gerente de una agencia de viajes y a su hijo, agente de esa misma agencia, sucursal de una conocida marca nacional en Logroño, como presuntos autores de los delitos de estafa y apropiación indebida, siendo sus víctimas una treintena de clientes, en un fraude que podría ascender a más de 45.000 euros.

Las personas imputadas en estos hechos son un hombre de 57 años de edad, que trabajaba como gerente y se ocupaba de la atención al público, y su hijo de 29 años, como agente de viajes. A ambos les constan antecedentes policiales por diferentes delitos.

La investigación comenzó a raíz de múltiples denuncias recibidas, tanto en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, como en otras dependencias policiales de España, entre ellas Pamplona, Arrecife y Madrid, así como en diferentes Juzgados, en las que estas personas manifestaban ser víctimas de fraudes en la contratación de viajes a través de la citada agencia.

Al parecer, a los clientes afectados se les hacia una reserva de un viaje y debían abonar total o parcialmente los viajes contratados, extendiéndoles incluso un recibo de cobro en muchas ocasiones, los cuales o bien no llegaban nunca a efectuarse, o en su defecto se desplazaban al destino con la desagradable sorpresa de que no existía o se había cancelado su reserva, no obteniendo solución a sus problemas, ni respuesta ante las reiteradas peticiones de devolución del dinero.

Los dos arrestados, a pesar de ser ya detenidos por delitos de estafa en esta Jefatura Superior de Policía, continuaron operando sin licencia desde el mes de junio, llevando a cabo desde entonces la contratación de numerosos viajes fraudulentos, muchos de ellos aprovechando la ocasión de la demanda de viajes en los días vacacionales de la festividad de San Mateo.

En cuanto la central de la cadena de Agencias de Viajes tuvo conocimiento de las irregularidades cometidas, procedió a bloquear las claves de acceso a los proveedores y posteriormente al cierre de la agencia el día 20 de junio. A pesar de todo, los detenidos siguieron operando con posterioridad, aumentando así el número de víctimas.

Igualmente, la central el día 26 de junio solicitó a la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, la baja de la agencia en el Registro de Proveedores de Servicios Turísticos de la sucursal.